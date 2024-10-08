台灣房屋攜手HOMEE AI 打造「全能魔法家」

台灣房屋集團攜手知名AI軟體企業HOMEE AI，宣布推出台灣房屋「AI地產機器人5.0」升級版「全能魔法家」，提供「2D美妝師」、「3D設計師」、「AI智囊團」三大智慧功能。

台灣房屋表示，全能魔法家可快速精準提升賞屋、銷售、裝潢過程所需的房屋資訊，並提供消費者能以全新AI科技數據即時互動，解決購屋痛點，降低繁瑣房源上架流程，提高賞屋品質，為房地產業打造嶄新的科技化賞屋體驗。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，AI科技成為新世代領航產業發展的技術先驅，台灣房屋近年積極以AI策略，領航未來新地產，期盼為房仲業與消費者帶來革命性的新服務。

新推出的全能魔法家，可協助屋主提升屋況賣相，提高銷售機率；提供購屋者多元屋況資訊，做出更精確的購屋決策；更讓房仲銷售端，加速資料處理簡化作業流程，強化與客戶關係管理，能更有效掌握潛在買家。

HOMEE AI創辦人暨執行長杜宇威表示，全能魔法家服務有三大亮點：

一、「2D美妝師」

「虛擬淨化」AI智能把物件美化升級，尤其是帶看時屋主仍自住時的屋況，一鍵智慧化去除照片中多餘的生活用品與雜物，提供更乾淨俐落的空間圖像，讓消費者線上賞屋視線不受干擾，提升判斷力和好感度。

其次是「次元景深」，運用深度推估技術，能將原本平面2D畫面轉換為3D立體影像，營造出空間景深感、物件空間立體化，線上賞屋時也更具接近真實的臨場感。

「風格美妝」，消費者可依個人需求與喜好，將空間進行個性化設計，無論想要簡約現代風、溫馨鄉村風或是奢華古典風，AI都能輕鬆轉換，讓購屋者對未來裝潢方向，更具體。

二、「3D設計師」：

以「QuickPaint 格局速繪」功能，提供業務透過手機就能掃描住宅空間並立即建模，同步丈量生成2D及3D格局圖與3D實境導覽，取代業務以傳統人工丈量繪圖的繁雜工序，加速待售物件上架時間。

同時提供消費者可於任意時段，體驗3D全景賞屋功能，以無人機視角線上任意穿梭，360度全方位探索房屋格局、空間配置與內部細節，打造賞屋零距離、看屋零死角的創新科技化體驗。

三、「AI 智囊團」：

3D數位資訊，配合產業LLM大語言模型，24小時提供擬真人化不動產諮詢，包括物件推薦、區域行情、房屋貸款資訊或相關法規政策等，AI智囊團都能快速、精準地為消費者解答。

消費者可直接詢問「臥室可以放得下King Size床組嗎?」，或是向AI陳述家庭人數、偏好商圈、物件喜好等需求，即可獲得AI推薦對應物件，並彙整出房源介紹與房價，且支援中文、英文、台語三種語音輸入。

台灣房屋集團表示，合力推出「AI地產機器人5.0」的HOMEE AI（睿締國際科技），是專精於空間智慧的AI軟體公司，創新服務「Xplorer」為空間探索AI解決方案，結合NVIDIA（輝達）的強大算力與GOOGLE的資安服務，推出全台首創3D AI購屋體驗。

HOMEE AI於2023登上NVIDIA執行長黃仁勳於COMPUTEX 2023開幕影片，更在COMPUTEX 2024名列NVIDIA Taiwan AI Map。