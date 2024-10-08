快訊

逢甲商圈刺青店起火！濃煙竄天飄到中市府 42消防員緊急滅火

遭駭客攻擊？證交所官網8日下午再度當機

清泉崗士兵打靶出意外身亡 軍方證實：槍托撞擊地面「下顎中彈」

英濟生醫新品液晶靜脈定位器 獲衛福部醫療器材許可證

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
英濟生醫新品液晶靜脈定位器獲衛福部醫療器材許可證。圖片提供/英濟
英濟生醫新品液晶靜脈定位器獲衛福部醫療器材許可證。圖片提供/英濟

系統整合暨製造服務商英濟股份有限公司（3294）８日表示，旗下生醫事業與客戶亞帝昇生物科技合作開發的液晶靜脈定位器( Liquid crystal vein locator)已成功進入量產，並取得台灣衛福部醫療器材許可證，正式展開業務推廣。目前也正積極推展東北、東南亞利基市場；此外更預計於2025年初取得美國FDA認證，為全球市場拓展奠定基礎，也為生醫材開發與拓銷實力寫下新頁。

液晶靜脈定位器透過不可見光的顯影技術讓靜脈位置清晰可辨，加上不同於同類產品的非手持設計更大幅提升醫護急救人員注射和抽血的成功率與效率，在急救領域可協助掌握關鍵黃金時間、減少醫療糾紛，設計概念曝光以來即獲得關注與好評；台灣醫界、消防急救人員試用後更給予高度肯定！自2023年起憑藉創新理念與技術實力獲得多項國內外設計大獎，包含國家新創獎、金典設計獎、美國IDA國際設計獎、德國紅點設計獎、義大利A Design設計大獎等。

技術、市場並重 穩健規劃國際業務發展路徑

市場推展方面，該產品獲得台灣醫材許可後已獲得數間急診醫學單位申請自費使用，並逐步與醫學中心、基層醫院洽談適合各層級體系的採購與租賃模式；第二階段則正積極透過代理商與國際展會打入亞洲市場：東南亞目前醫療需求快速進展，如泰國已成為醫療觀光重鎮；越南則成長可期，衛生支出預期到2029年將達269億美元，10年年均複合成長率7.4%。而經濟高度發展的日、韓東北亞市場則對醫療品質更為要求，人口老化趨勢與醫美產業也帶動整體醫療注射需求，消費力道與市場接受度可期。

第三階段則積極布局歐美市場，預期2025年初即可獲得美國FDA認證，除了著眼於逾3億人口之醫療需求外，FDA認證更是全球多數市場標準之參考標的，獲證後有助於快速進入全球市場。目前也同步規劃將該產品納入醫療器材品質管理系統 ISO13485，進而取得歐盟醫療器材CE認證。目前已積極規劃布局參與各區域市場展會，透過產品力與國際獎項助力由基層需求打入醫療體系。

英濟集團生醫暨系統整合事業副總經理陳立凱表示：「此產品結合了英濟從零組件到完整系統整合的經驗與研發能量，取證以及量產商業化則是對技術以及市場敏銳度的展現與肯定。英濟將持續與合作夥伴共同開發高端醫材，提升實力外也期許從產品提升病患生活水平與醫病良好互動，由業務營運落實社會責任」。

亞帝昇生物科技總經理林世民表示：「感謝英濟的專業支援讓液晶靜脈定位器正式量產。在雙方共同努力下亞帝昇將持續研發並提供更高效、安全的醫療解決方案；取得國際認證更將有助於發揮雙方的技術影響力，為企業發展和市場布局打下良好基礎。」

東南亞 紅點設計獎 美國

延伸閱讀

台南新營汙水工程工地坍方 移工陷落土石拉出送醫急救

TIE創博會解密科技寶藏：生成虛擬布料、零殘忍胭脂紅

新店碧潭驚傳溺水意外！女子疑口吐「綠色液體」 立槳男急救人上岸

名嘴張友驊跌倒重傷「非心肌梗塞」 裝葉克膜急救中

相關新聞

唐吉訶德扭蛋活動被抓包「沒大獎」 為何沒開罰？公平會解釋了

唐吉訶德西門店在5月舉辦扭蛋抽獎活動，但被顧客發現，包下機內剩餘所有的扭蛋後，竟然沒有開出大獎；公平會得知消息後，主動介...

建商相繼進場「造鎮」 高雄鼎山商圈房價4年跳漲3倍

高雄鼎山商圈在今年輕軌C27灣仔內站開通後，建商相繼進場推案，區域大樓房價從4年前每坪18萬字頭，如今逼進5字頭。鎖地此...

房市景氣燈號「黃紅燈將轉綠」 出現5大趨勢、現金族是最大贏家

台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心合作，發布最新「台灣房屋市場景氣燈號」暨房市景氣預測，第七波信用管制實施後的2...

歐德集團百閱計畫「第52所」幸福圖書室啟用 歐德百閱投資未來教育讓孩子閱讀悅幸福

歐德集團「百閱計畫」2024年完成桃園市大坡國中與新竹縣信勢國小「第51、52所」幸福圖書室，日前舉辦啟用典禮，新竹縣副縣長陳見賢、歐德集團總經理江衍欣、新竹縣政府教育局長楊郡慈等多位貴賓親臨現場，由知名藝人白家綺擔任公益大使。兩校學生分別以活力四射的熱舞和氣勢澎湃的管樂團演奏，歡慶圖書室落成。

三角窗店面地位大不如前 專家曝租買店面投資重點

在網購及外送平台快速發展的趨勢下，店面的實質價值有所改變，漸漸不如以往，不過，部分區域店面仍受青睞，專家指，桃園市憑藉年...

「大同染整」勞資爭議落幕 本國員工、移工皆可獲補償金

國內紡織大廠「大同染整」即將關廠之際，遭員工指控長年違反勞動法令，積欠加班費、特休未休工資和片面實施無薪假，雙方調解多時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。