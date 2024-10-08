英濟生醫新品液晶靜脈定位器 獲衛福部醫療器材許可證

系統整合暨製造服務商英濟股份有限公司（3294）８日表示，旗下生醫事業與客戶亞帝昇生物科技合作開發的液晶靜脈定位器( Liquid crystal vein locator)已成功進入量產，並取得台灣衛福部醫療器材許可證，正式展開業務推廣。目前也正積極推展東北、東南亞利基市場；此外更預計於2025年初取得美國FDA認證，為全球市場拓展奠定基礎，也為生醫材開發與拓銷實力寫下新頁。

液晶靜脈定位器透過不可見光的顯影技術讓靜脈位置清晰可辨，加上不同於同類產品的非手持設計更大幅提升醫護急救人員注射和抽血的成功率與效率，在急救領域可協助掌握關鍵黃金時間、減少醫療糾紛，設計概念曝光以來即獲得關注與好評；台灣醫界、消防急救人員試用後更給予高度肯定！自2023年起憑藉創新理念與技術實力獲得多項國內外設計大獎，包含國家新創獎、金典設計獎、美國IDA國際設計獎、德國紅點設計獎、義大利A Design設計大獎等。

技術、市場並重 穩健規劃國際業務發展路徑

市場推展方面，該產品獲得台灣醫材許可後已獲得數間急診醫學單位申請自費使用，並逐步與醫學中心、基層醫院洽談適合各層級體系的採購與租賃模式；第二階段則正積極透過代理商與國際展會打入亞洲市場：東南亞目前醫療需求快速進展，如泰國已成為醫療觀光重鎮；越南則成長可期，衛生支出預期到2029年將達269億美元，10年年均複合成長率7.4%。而經濟高度發展的日、韓東北亞市場則對醫療品質更為要求，人口老化趨勢與醫美產業也帶動整體醫療注射需求，消費力道與市場接受度可期。

第三階段則積極布局歐美市場，預期2025年初即可獲得美國FDA認證，除了著眼於逾3億人口之醫療需求外，FDA認證更是全球多數市場標準之參考標的，獲證後有助於快速進入全球市場。目前也同步規劃將該產品納入醫療器材品質管理系統 ISO13485，進而取得歐盟醫療器材CE認證。目前已積極規劃布局參與各區域市場展會，透過產品力與國際獎項助力由基層需求打入醫療體系。

英濟集團生醫暨系統整合事業副總經理陳立凱表示：「此產品結合了英濟從零組件到完整系統整合的經驗與研發能量，取證以及量產商業化則是對技術以及市場敏銳度的展現與肯定。英濟將持續與合作夥伴共同開發高端醫材，提升實力外也期許從產品提升病患生活水平與醫病良好互動，由業務營運落實社會責任」。

亞帝昇生物科技總經理林世民表示：「感謝英濟的專業支援讓液晶靜脈定位器正式量產。在雙方共同努力下亞帝昇將持續研發並提供更高效、安全的醫療解決方案；取得國際認證更將有助於發揮雙方的技術影響力，為企業發展和市場布局打下良好基礎。」