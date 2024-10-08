歐德集團百閱計畫「第52所」幸福圖書室啟用 歐德百閱投資未來教育讓孩子閱讀悅幸福

歐德集團「百閱計畫」2024年完成桃園市大坡國中與新竹縣信勢國小「第51、52所」幸福圖書室，日前舉辦啟用典禮，新竹縣副縣長陳見賢、歐德集團總經理江衍欣、新竹縣政府教育局長楊郡慈等多位貴賓親臨現場，由知名藝人白家綺擔任公益大使。兩校學生分別以活力四射的熱舞和氣勢澎湃的管樂團演奏，歡慶圖書室落成。

歐德集團自2005年起推動「百閱計畫」，希望能為偏鄉學校建設「100所幸福圖書室」，提供安全、健康的閱讀環境。今年完成第51、52所，服務對象包括桃園市新屋鄉的大坡國中和新竹縣湖口鄉的信勢國小。大坡國中位於桃園市最南端，因交通不便，長期學習資源不足，圖書室環境也因靠近海邊而潮濕，書櫃受潮，書籍易發霉損壞，閱讀區的木地板損毀，導致學生缺乏閱讀興趣，影響學習與升學競爭力。

新竹縣湖口鄉的信勢國小雖非位於偏鄉，但圖書室自民國83年成立，30年來苦無經費翻新改善。長期使用下閱讀桌損壞需用膠帶修補，書櫃老舊、借閱動線擁擠、書籍散落各處；隨著學生人數增加，圖書室的使用情況愈加嚴峻。在新竹縣政府多次積極爭取，歐德集團秉持「為更多孩子打造優質閱讀環境」的理念，將「百閱計畫」延伸至信勢國小，校長曾德鴻表示：「很開心終於爭取到幸福圖書室的改善計畫；感謝歐德集團的大愛，今年願意將資源挹注給信勢國小，當1600多位孩子踏入圖書室發出哇!連連驚呼聲及露出幸福的表情時，再多的辛苦都值得了。」

讓孩子享受在大樹下閱讀的樂趣，歐德江衍欣總經理(左二)、藝人白家綺(右二)、黃昱豪設計師(左後)、林保均(右後)開心可以為公益盡心力。 圖／歐德集團提供

由歐德傢俱設計師林保均、黃昱豪率領工務團隊，為兩校規劃改造幸福圖書室。除了劃分藏書區、座位區和教學區外，並融入學校特色，如陶器窯烤和森林主題，提升藝術氛圍。新的圖書室設有木地板和多功能座椅，為孩子們創造多元有趣的環境，自由選擇閱讀場域，享受學習樂趣。孩子們開心地表示：「擁有這麼棒的圖書室，以後一定會常常來圖書館。」

新竹縣副縣長陳見賢致詞時表示:「謝謝歐德，透過政府與企業合作讓更多孩子閱讀悅幸福。」身為四寶媽的主持人白家綺說：「有了孩子才深刻體會閱讀的重要性，看到嶄新的圖書室，真的很感動。連她都想幫孩子轉學來這裡，在如此舒適的圖書館學習好幸福。」

簡單的事重複做就是不簡單!歐德「百閱計畫」已經持續20年，江衍欣總經理表示會一直努力做下去。 圖／歐德集團提供

歐德集團總經理江衍欣表示：「簡單的事重複地做就是不簡單!「百閱計畫」已20年!不僅是對孩子們的愛，更是對未來教育的承諾，期待透過這些改變，讓更多孩子重新點燃閱讀熱情，激發學習動力。感謝校長、老師們的協助。更感謝舊客戶們鼎力相助，歐德將客戶的每筆消費金額提撥千分之二作為公益基金，提升孩子們的閱讀教育，繼續為臺灣有需要的學校打造環保綠建材的幸福圖書室。」

2024歐德百閱影片：https://order.psee.ly/6j22s3