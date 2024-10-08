快訊

獨／新光金電子投票結果曝光 外資贊成新新併比重超過7成

汪建民肺腺癌病逝！24年前因《台灣靈異事件》走紅 晚年欠債病榻上仍想直播

又遭惡搞「檳榔」放迴轉台 台灣壽司郎：所有店鋪全面消毒、採取法律行動

高流音樂中心珊瑚礁群場域將有新商場進駐 「focus 13」明年營運

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台南生活旗下的林百貨結合關係企業高青開發(FOCUS 時尚流行館)、高青生活（focus in 生活平台），預計將投資3億元進駐高雄流行音樂中心的珊瑚礁群場域以「focus 13」為名的新商場。。照片／業者提供
台南生活旗下的林百貨結合關係企業高青開發(FOCUS 時尚流行館)、高青生活（focus in 生活平台），預計將投資3億元進駐高雄流行音樂中心的珊瑚礁群場域以「focus 13」為名的新商場。。照片／業者提供

台南生活旗下的林百貨結合關係企業高青開發(FOCUS 時尚流行館)、高青生活（focus in 生活平台），預計將投資3億元進駐高雄流行音樂中心的珊瑚礁群場域以「focus 13」為名的新商場。

可望明年第1季試營運的「focus 13」，將在Takao Rock打狗祭期間，暖身規劃；以主題【迷幻BO BO 】意象打造時髦、趣味的空間，結合生活選物、甜點美食、體驗等，首度至高雄與廣大的歌迷、民眾見面。

focus 13於10月12至13日打狗祭活動期間，於珊瑚礁群打造一座充滿「水霧、清涼、泡泡、夢幻」的網美空間，多間知名品牌一次滿足。在這座迷幻森林，可以品嘗到創意冰品「BO BO 冰」、來自台南的幸福甜點「金桃家水果大福」、排隊名店「堯平布朗尼」、體驗文青最愛的「又又美復古拍貼機」、特色海味零食、甜點及聯名高雄五星級飯店H2O水京棧國際酒店的網美特調飲品，還有更多生活選物等著大家來一探究竟！

focus 13的經營團隊高青集團，長期深耕台南，旗下擁有林百貨、FOCUS時尚流行館、focus in 生活平台、林好商店、TORi Beauty等，擁有自有品牌及百貨通路，擅長以文化、創意打造獨樹一格的商業空間。

為何以focus 13 命名 ? 總經理陳慧姝表示 ， 承襲「FOCUS時尚流行館」的精神為名。高雄流行音樂中心的珊瑚礁群現址，昔日為重要的13號碼頭。回顧過去，13號碼頭曾是金、馬運輸與補給的重點樞紐，因而將「13」融入名稱中；旨向歷史致敬，並向曾在這片土地上奮鬥的人表達深深的感謝之意。

未來的focus 13將以文化、創意、設計、時尚等元素融入優美的珊瑚礁群建築空間中，結合高雄愛河灣獨一無二的天然美景，focus 13將成為最引人注目的焦點。

珊瑚 甜點

延伸閱讀

高市合辦GCTF國際研討會 21國專家學者與會交流

影／高雄電動二輪車突然起火 車主：故障停在路邊3天

影／災損達20億 陳其邁向盧秀燕等人說「我們會記在心裡」

高雄罷韓經驗可複製基隆罷樑？台灣基進：高雄可以基隆也可以

相關新聞

「大同染整」勞資爭議落幕 本國員工、移工皆可獲補償金

國內紡織大廠「大同染整」即將關廠之際，遭員工指控長年違反勞動法令，積欠加班費、特休未休工資和片面實施無薪假，雙方調解多時...

第一家投資星宇航空的創投！能率亞洲被張國煒這一點說服

手握8654張星宇航空股票，投資組合中還有凱銳光電、亨泰光電及緯創集團小金雞緯謙科技，能率亞洲（7777）總經理游智元指...

歐德集團百閱計畫「第52所」幸福圖書室啟用 歐德百閱投資未來教育讓孩子閱讀悅幸福

歐德集團「百閱計畫」2024年完成桃園市大坡國中與新竹縣信勢國小「第51、52所」幸福圖書室，日前舉辦啟用典禮，新竹縣副縣長陳見賢、歐德集團總經理江衍欣、新竹縣政府教育局長楊郡慈等多位貴賓親臨現場，由知名藝人白家綺擔任公益大使。兩校學生分別以活力四射的熱舞和氣勢澎湃的管樂團演奏，歡慶圖書室落成。

三角窗店面地位大不如前 專家曝租買店面投資重點

在網購及外送平台快速發展的趨勢下，店面的實質價值有所改變，漸漸不如以往，不過，部分區域店面仍受青睞，專家指，桃園市憑藉年...

建商申請一層樓卻蓋出「挑高二樓」 公平會開罰40萬元

彰化縣鹿港鎮「上綺京城」建案廣告不實挨罰，公平會表示，該建案是上綺建設公司自建自售，建案的使用執照核定用途僅有1層樓店鋪...

青埔店面桃園第二貴、租金卻擠不進前十 專家曝原因

桃園市年輕人口快速增加，帶動各地商圈興起，店面單價及租金也明顯走揚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。