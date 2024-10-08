三角窗店面地位大不如前 專家曝租買店面投資重點

在網購及外送平台快速發展的趨勢下，店面的實質價值有所改變，漸漸不如以往，不過，部分區域店面仍受青睞，專家指，桃園市憑藉年輕人口持續穩定增加，以及特色商圈興起，仍在人潮的優勢下，維持穩定的售價及租金，其中以傳統SOGO商圈及青埔高鐵特區最具潛力也受矚目。

根據內政部價登錄統計資料顯示，今年前八月桃園市店面買賣成交統計中，單價排名的前十名，集中在中原商圈、SOGO商圈及高鐵特區，其中中原商圈店面最高單價來到143萬元，面積只有9.8坪，SOGO商圈及青埔高鐵特區單價約在100萬左右，總價大多在3,000萬元以內。

相對於店面租金來說，單價最高卻不一定租金最高，以實價登錄店面租金資料來看，以中正路觀光夜市的租金單價最高，每坪租金達4,307元，其次是實踐路中原商圈約4,000元，其餘像是長庚商圈、藝文商圈、站前商圈等，租金單價介於2,500元至3,000元。

桃園市專業租賃的SPEEDO速˙包租代管營運長簡嘉禾表示，高租金的店面，大多位在固定人潮區及居住人口密集區域，觀光夜市長期有在地及外來人口消費人潮，長庚商圈有就醫人潮、站前商圈有交通人潮等等；而居住人口密集區，像是藝文商圈及傳統SOGO商圈，分別具重劃區加市場及市區精華區，人口多消費人潮不斷，店面租金長期居高不下。

SPEEDO速˙包租代管鎮信環南店店長陳佳榮表示，售價跟租金有點不同調，主要是時間因素不同，租金重點在於現況，以現有人潮及購買力為主，要有人流吸引力，才有商家願意支付每月高額租金；買店面則是著重於長期投資，看好未來潛力，青埔高鐵特區是最明顯例子。

陳佳榮說，青埔特區雖然已經逐漸成熟，但仍處在發展階段，持續往高峰期邁進，因此看好未來未來青埔開發完成後的商業潛力，售價反映對未來的期待，但是現在的人潮不多，因此店租金不會走向頂端。

陳佳榮表示，青埔商圈的店面，跟桃園市其他商區的店面特質不同，走質感精品路線，像是一些中高階餐廳、醫美、瑜珈等等產業進駐較多，有點類似台北大直大彎段的美麗華商圈，人潮人流不是首要重點，而是以提供高價高檔服務為主，因此即便商圈發展未臻成熟，店面售價仍與SOGO商圈並駕齊驅。