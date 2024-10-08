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第一家投資星宇航空的創投！能率亞洲被張國煒這一點說服

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
能率亞洲總經理游智元（左一）、能率資本管顧創辦人董俊毅（左二）、能率亞洲董事長謝發達（右二）。王郁倫攝影
能率亞洲總經理游智元（左一）、能率資本管顧創辦人董俊毅（左二）、能率亞洲董事長謝發達（右二）。王郁倫攝影

手握8654張星宇航空股票，投資組合中還有凱銳光電、亨泰光電及緯創集團小金雞緯謙科技，能率亞洲（7777）總經理游智元指出，創投成立以來累計投資過46家公司，一半已經投資出場，另一半投資標的中，有3~4家即將上市櫃，將登錄興櫃6~7家。

星宇航空預計10月25日轉上市，能率亞洲早在2020年就投資星宇航空，成為台灣創投界第一家願意投資航空產業的創投公司，隨後團隊2022年推動星宇朝上市櫃，游智元表示，這是考量航空公司不上市櫃，光靠銀行融資其實營運壓力較大。

他也透露，星宇成立初期就找能率亞洲參與投資，不過初期內部有過一番討論，一般而言創投判斷投資決策，會關注創辦團隊跟市場認可度，以創辦人張國煒來說，在航空業經營能力不容質疑，但航空市場究竟是否值得投資？則股東意見分歧，最後張國煒用充分的數據說服能率亞洲：航空業跟大家想像的已不一樣，成功獲得能率亞洲投資。

游智元指出，張國煒在5年前就眼光精準，預期台灣將逐漸取代香港成為亞洲的轉運中心，而星宇更會取代國泰航空成為亞洲最大的轉運機隊，受到他的眼光跟熱情感動，能率亞洲成為星宇航空當時最大股東，目前星宇的ROI也超過300%。

「早期我們投資偏重半導體及新能源，還有醫材及傳產轉型」，未來會加強AI及機器人相關布局，游智元指出，能率亞洲的優勢是知道怎樣找到好的標的物，這是獨家秘方，其次協助如何幫助其成長。

能率亞洲預計10月15日上興櫃，成台灣第二家掛牌的永續型創業投資公司，2024年1月1日完成永續型創投，有別於一般創投有期限（一般是7+2年），無存續期限的創投在投資靈活度跟永續性上都更彈性，目前金管會開放創投上市，能率亞洲也成為鑽石生技投資後第二家。

能率亞洲目前資本額17億元，2025年會增資朝20億元上市目標邁進。目前能率的股東包括國票、能率創新、長春樹脂、台昇國際、大聯大、新安東京海上。

游智元指出，過去創投是投資標的上市櫃後只退場，但在轉型永續型後可以比較長期投資，董事胡湘麒補充，現在創投很競爭，好標的許多創投都爭取投資，另一塊好市場是併購，未來能率亞洲也會透過第三方角色，協助亞洲許多企業併購並成長，發揮能率亞洲優勢。

能率亞洲也投資緯創集團旗下小金雞緯謙科技，緯謙夏志豪（左一）與緯創副董事長黃柏漙（左二）跟能率亞洲團隊合影。王郁倫攝影
能率亞洲也投資緯創集團旗下小金雞緯謙科技，緯謙夏志豪（左一）與緯創副董事長黃柏漙（左二）跟能率亞洲團隊合影。王郁倫攝影

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