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建商申請一層樓卻蓋出「挑高二樓」 公平會開罰40萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
上綺建設在彰化鹿港的建案違規使用，涉廣告不實挨罰。公平會提供
上綺建設在彰化鹿港的建案違規使用，涉廣告不實挨罰。公平會提供

彰化縣鹿港鎮「上綺京城」建案廣告不實挨罰，公平會表示，該建案是上綺建設公司自建自售，建案的使用執照核定用途僅有1層樓店鋪，卻在廣告刊載「總共二樓(二樓可作挑高夾層分成2.3樓)」，廣告表示與事實不符，違反公平交易法，開罰40萬元。

公平會表示，上綺建設公司在臉書刊載「總共二樓(二樓可施作挑高夾層分成2.3樓)」，讓人認為該建案增建的2樓及2樓挑高空間，經施作夾層後可以合法取得增建及夾層使用空間。

不過，公平會指出，據彰化縣政府提供意見表示，該建案使用執照竣工圖說並未有增建2樓以及夾層設計，亦未曾辦理變更設計，該建案已違反建築法規定，臉書貼文表示已屬虛偽不實及引人錯誤，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會提醒，建商常在建案廣告宣稱增大居住的使用空間之效果，以吸引消費者購買，建議消費者於購屋前，可到全國建築執照存根查詢網頁，查詢該建案核准的竣工圖說並比對廣告宣稱之事項，以避免日後衍生建築違規使用的相關爭議。

公平會 廣告不實 建案

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