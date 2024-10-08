青埔店面桃園第二貴、租金卻擠不進前十 專家曝原因

桃園市年輕人口快速增加，帶動各地商圈興起，店面單價及租金也明顯走揚。

「SPEEDO速˙包租代管」統計實價資料，今年1-8月桃園市店面買賣交易，單價排名前10名，集中在中原商圈、SOGO商圈及高鐵特區，其中最高單價位於中原商圈店面，每坪143萬，其次為青埔高鐵約110萬元。

但租金則不同，中正路觀光夜市的租金單價最高，每坪租金達4,307元，其次是實踐路中原商圈約4,000元，其他為長庚商圈、藝文商圈、站前商圈、SOGO商圈等，租金單價介於2,500元至3,000元。青埔則未擠入前十名。

SPEEDO速˙包租代管鎮信環南店店長陳佳榮表示，售價跟租金有點不同調，主要是租金重點在於「現況」，以現有人潮及購買力為主，要有人流吸引力，才有商家願意支付每月高額租金。

買店面則是著重於長期投資，看好未來潛力，青埔高鐵特區是最明顯例子。青埔特區雖然已經逐漸成熟，但仍處在發展階段，持續往高峰期邁進，因此看好未來未來青埔開發完成後的商業潛力，售價反映對未來的期待，但是現在的人潮不多，因此店租金不會走向頂端。

陳佳榮表示，青埔商圈的店面，跟桃園市其他商區的店面特質不同，走質感精品路線，像是一些中高階餐廳、醫美、瑜珈等等產業進駐較多，有點類似台北大直大彎段的美麗華商圈，人潮人流不是首要重點，而是以提供高價高檔服務為主，因此即便商圈發展未臻成熟，店面售價仍與SOGO商圈並駕齊驅。

SPEEDO速˙包租代管營運長簡嘉禾表示，高租金的店面，大多位在固定人潮區及居住人口密集區域。

觀光夜市長期有在地及外來人口消費人潮，長庚商圈有就醫人潮、站前商圈有交通人潮等等，藝文商圈及傳統SOGO商圈則是居住消費人潮多，店面租金因此長期居高不下。