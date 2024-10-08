快訊

中職／季後賽程公布！大巨蛋「保底」3場 若獅隊晉級加1場

北市松山區休旅車衝撞麵店壓傷闆娘 67歲駕駛OHCA送醫不治

釋共軍演訊息 蕭旭岑：防賴清德「戳眼」挑釁換政治利益

青埔店面桃園第二貴、租金卻擠不進前十 專家曝原因

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
青埔街景圖。記者游智文／攝影
青埔街景圖。記者游智文／攝影

桃園市年輕人口快速增加，帶動各地商圈興起，店面單價及租金也明顯走揚。

「SPEEDO速˙包租代管」統計實價資料，今年1-8月桃園市店面買賣交易，單價排名前10名，集中在中原商圈、SOGO商圈及高鐵特區，其中最高單價位於中原商圈店面，每坪143萬，其次為青埔高鐵約110萬元。

但租金則不同，中正路觀光夜市的租金單價最高，每坪租金達4,307元，其次是實踐路中原商圈約4,000元，其他為長庚商圈、藝文商圈、站前商圈、SOGO商圈等，租金單價介於2,500元至3,000元。青埔則未擠入前十名。

SPEEDO速˙包租代管鎮信環南店店長陳佳榮表示，售價跟租金有點不同調，主要是租金重點在於「現況」，以現有人潮及購買力為主，要有人流吸引力，才有商家願意支付每月高額租金。

買店面則是著重於長期投資，看好未來潛力，青埔高鐵特區是最明顯例子。青埔特區雖然已經逐漸成熟，但仍處在發展階段，持續往高峰期邁進，因此看好未來未來青埔開發完成後的商業潛力，售價反映對未來的期待，但是現在的人潮不多，因此店租金不會走向頂端。

陳佳榮表示，青埔商圈的店面，跟桃園市其他商區的店面特質不同，走質感精品路線，像是一些中高階餐廳、醫美、瑜珈等等產業進駐較多，有點類似台北大直大彎段的美麗華商圈，人潮人流不是首要重點，而是以提供高價高檔服務為主，因此即便商圈發展未臻成熟，店面售價仍與SOGO商圈並駕齊驅。

SPEEDO速˙包租代管營運長簡嘉禾表示，高租金的店面，大多位在固定人潮區及居住人口密集區域。

觀光夜市長期有在地及外來人口消費人潮，長庚商圈有就醫人潮、站前商圈有交通人潮等等，藝文商圈及傳統SOGO商圈則是居住消費人潮多，店面租金因此長期居高不下。

簡嘉禾表示，店面的區位特性已在改變中，像過去認為是黃金三角窗店面，現在地位大不如前，不過租買店面仍是要注意陽面陰面差異，以及附近是否好停車等等，人潮等於租金，是恆常的不變原則。

2024年1-7月桃園市店面月租金單價前十名。資料來源／網路地產王、SPEEDO速˙包租代管
2024年1-7月桃園市店面月租金單價前十名。資料來源／網路地產王、SPEEDO速˙包租代管
2024年1-8月桃園市店面買賣單價前十名。資料來源／網路地產王、SPEEDO速˙包租代管
2024年1-8月桃園市店面買賣單價前十名。資料來源／網路地產王、SPEEDO速˙包租代管

SOGO 店面租金 高鐵

延伸閱讀

為何按照營養師的專業教學影片減肥仍損害健康？專家曝常人迷思

疑吸「喪屍菸彈」神智不清 桃園男追撞警車波及無辜

影／怪物颶風密爾頓逼近美佛州！準備大規模撤離 氣象專家也嚇哭

再發生未成年刺傷同學 桃園1高中生遭函送…平日在校表現正常

相關新聞

青埔店面桃園第二貴、租金卻擠不進前十 專家曝原因

桃園市年輕人口快速增加，帶動各地商圈興起，店面單價及租金也明顯走揚。

敦月空間顧問榮獲2024韓國 K-DESIGN AWARD

作為亞洲三大設計獎之一的「韓國K-DESIGN AWARD」，今年吸引來自全球23個國家2,637份設計作品參賽，獲獎率...

限貸令後品牌價值浮現 第4季一線建商成為購屋首選

限貸令後品牌價值浮現，並成房市票房保證。時序進入第4季，包括寶輝、聯聚、雙橡園、精銳、國泰、漢宇、順天等一線品牌建商選擇...

央行非凶手！李同榮曝房市轉空主因 估全台跌一成

房市趨勢專家李同榮表示，近期房市急縮，各界把原因指向央行第七波限貸，其實，超漲才是房市降溫的主因，沒有央行限貸，房市仍會...

遺贈經典案例5／老爸「公平」分配 孩子爭產無下限 結果遺產被凍公司動不了

做父親的不想當壞人，他分給每個小孩一樣多的股權，又給媽媽安排了關鍵少數的股權，等於是把指定接班人的重責交給老婆承擔。不過，如果將來任何一位孩子結合媽媽的勢力，股權仍無法過半，就極可能為企業永續經營帶來反效果。

自己走一遍最準！Klook商務長自當秘密客：好的行程重點在細節

許多旅客已習慣在人生地不熟的異國旅遊前，上旅遊平台買行程，省去找資料研究交通等麻煩。而一個好的行程要符合什麼條件才能上架銷售；Klook商務長范偉能（Wilfred Fan）說，遊客的數據會顯示愛好，根據趨勢發展有趣的產品不難，但好的行程重點在細節，從一開始接送的流程就正確，確保用戶有好的開始，是成功的一半。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。