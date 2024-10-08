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敦月空間顧問榮獲2024韓國 K-DESIGN AWARD

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
敦月空間顧問創辦人蕭凱仁榮獲「2024韓國K-DESIGN AWARD」。敦月空間顧問提供
敦月空間顧問創辦人蕭凱仁榮獲「2024韓國K-DESIGN AWARD」。敦月空間顧問提供

作為亞洲三大設計獎之一的「韓國K-DESIGN AWARD」，今年吸引來自全球23個國家2,637份設計作品參賽，獲獎率僅有5%至10%。敦月空間顧問創辦人蕭凱仁，此次以室內設計作品「Moon Baking Studio」，在激烈競爭中脫穎而出，榮獲「Winner」殊榮。

此獎項評選標準包括美感、獨創性和實際性，作品以其獨特的空間設計視角和深刻的使用者體驗，贏得了評審們的一致青睞。

蕭凱仁表示，自己是一個熱愛觀察人與空間互動的設計師，深信空間品質直接影響人生的體驗品質。所創造的作品皆源於對人性與空間的深刻理解，強調設計應該從人出發，並以科學理論為基礎，延伸出美感的極致。

在「Moon Baking Studio」，精心選擇了黑色釉面地磚與米白色羅馬洞石牆，這些材質的運用不僅增添了空間的質感，更強調品牌的手工藝精神。

蕭凱仁表示，黑色地磚的斑駁質感，讓空間中的人或植栽更顯艷麗，並透過光反射原理，營造出水波般的反光效果，為空間增添柔和自然的光影。洞石則以其自然的紋理與手打邊角處理，完美呼應麵包的空洞與麵粉的顆粒，象徵品牌的高級手工麵包。

這些設計元素，共同創造出一個既具視覺層次又舒適的空間氛圍，讓使用者在此感受到品牌的獨特魅力與工藝價值，更透過空間策劃為「Moon Baking Studio」提升品牌價值。

敦月空間顧問團隊在蕭凱仁的帶領下，專注於提供客製化定制的空間整合設計到施工全面服務。從業15年來，帶領團隊已完成超過500件客製化空間整合設計案，全方位涵蓋建案公設空間、展售中心設計、商業空間與住宅空間。

蕭凱仁指出，敦月空間顧問創造的作品，不僅追求美學上的表現，更注重提升人與空間的鏈接價值，這種理念在他的「D³ 空間顧問-D Cube Consulting Module」中得到了完美詮釋，強調人與空間的融洽、空間比例的平衡及整體視覺的和諧。

蕭凱仁說，優質的空間設計能提升人們的生活品質，帶來內心的共鳴與感動。無論是商業空間的價值實現，還是住宅空間的生活提升，敦月空間顧問始終專注於創造能夠引發共鳴的空間，這也是多年持續挑戰國際大獎的驅動力。

敦月空間顧問為Moon Baking Studio客製化打造空間，象徵高級手工麵包品牌。敦月空間顧問提供
敦月空間顧問為Moon Baking Studio客製化打造空間，象徵高級手工麵包品牌。敦月空間顧問提供

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