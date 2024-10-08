限貸令後品牌價值浮現 第4季一線建商成為購屋首選

限貸令後品牌價值浮現，並成房市票房保證。時序進入第4季，包括寶輝、聯聚、雙橡園、精銳、國泰、漢宇、順天等一線品牌建商選擇穩定推案，憑藉全面優勢保持市場競爭力，吸引有需求且重視品質的購房者目光。

「品牌」儼然已是台中房市票房保證，尤其限貸令後，投機客幾乎退出市場，購屋族有更寬裕的時間，從建商的品牌、地段、規劃設計、經營服務等細節進行全面比較，具品牌加持的建商，憑藉良好的口碑和信譽，自然在市場冷卻時脫穎而出。

住展雜誌發言人陳炳辰分享，品牌建商相當重視住戶的居住環境，選擇好的地段只是基本，還會進一步根據市場需求和趨勢，設計出具前瞻性的住宅產品。

例如找來國際團隊，或是針對住宅內部空間及社區公共設施納入實用性設計，這些細節都能提升產品競爭力；尤其經營服務更是台中品牌建商長期成功的基礎，包括優質的售後服務、完善的管理和維護等，都能增強住戶對建商的信賴感，進一步提升品牌口碑和價值。

觀察第4季指標推案，最具代表性的七期，睽違五年以上，再次出現均值百坪的超大坪數豪宅預售案，如最受關注的「寶璽天讚」，更邀請曾設計過晴空塔、東京鐵塔、東京巨蛋等日本地標的NIKKEN SEKKEI操刀設計，將是新市政中心內唯一面南超大棟距個案，規劃100至130坪，總銷120億元。

聯聚則推出「聯聚理安大廈」，基地840坪，規劃地上39樓，坪數110坪至120坪，總銷120億元。另外，規劃60坪的「聯聚玉衡大廈」，每坪單價都將挑戰百萬元，豪辦「聯聚中衡大廈」也將陸續進場。

位於七期南側，公益路上的「寶輝469 Gongyi Avenue」，延續寶輝國際團隊設計血統，目前預約客戶已有數百組。

擁有60年老字號品牌建商國泰建設，風格不走華麗，但用料實在，以穩健、可靠的形象，深得購屋族青睞，近期在七期南側文心森林公園旁推出新案「國泰森林薈」規劃2至3房產品，是國泰少見的中小坪數，甫推出就熱銷。

而話題不斷的北台中，寶輝建設也將在「美和段」一口氣推出3案，規劃30、45、55坪多元客製化產品，3塊基地近4,000坪，總銷逾100億元，都是三面臨路完整街廓，與美、日知名國際建築團隊進行總體規劃。

同樣受到市場高度期待的「雙橡園2045」，基地廣逾2,045坪，位於南興公園第一排，稀有完整的三面臨路南向大基地，只蓋一棟31樓全棟SRC鋼骨超高層大樓，主打「酒店御邸THE RESIDENCES OF TWIN OAKS 3.0」，受到市場高度期待。

擁有「建築職人」美譽的品牌建商漢宇建設，整合北屯機捷敦富八街、南興路雙公園1,513坪角地，打造超過百米的27層樓高「漢宇機捷新案」，市場反應熱絡。

南台中則有專注於高端購屋族群，打造地標級奢綠美宅的精銳建設，將在單元二推出「精銳ABBA」，採先建後售方式銷售，此案稍早已動土並將進場，備受高資產族矚目。

順天建設也將在13期、鄰近南屯文心秀泰旁土地，推出總銷約38億元的「南屯昌明段案」，以3房、40坪以上為主力，預期進場後將為區域市場帶來新氣象。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔指出，過去房市火熱，無論建商品牌如何，新案幾乎都能順利售罄，導致房價經過多次轉手大幅上漲。