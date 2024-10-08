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關潤：鴻海電動車要幾年才會壯大 全球市占5%目標不變

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鴻海電動車策略長關潤（右）今天將在鴻海科技日發布鴻海的智慧電動車策略。美聯社
鴻海電動車策略長關潤（右）今天將在鴻海科技日發布鴻海的智慧電動車策略。美聯社

鴻海（2317）電動車策略長關潤表示，隨著全球電動車銷售放緩，該公司較晚起步的電動車事業需要幾年才會起來，不過，使用輝達NVIDIA）晶片製造和銷售人工智慧（AI）伺服器的業務已蓬勃發展開來。

關潤在8日登場的鴻海科技日之前接受彭博電視訪問表示，當前經營大環境極不確定，「快速行動可能會有風險」，因此鴻海在推動電動車事業審慎而為。關潤說：「我們希望在投資和開發上非常精明。」

關潤曾任雷諾日產三菱汽車聯盟的副營運長，2023年任命為鴻海的電動車策略主管。他今天也將和其他幾位鴻海高層一起展示的最新技術，包括幾款新車型和一台價值300萬美元的輝達AI晶片伺服器。

電動車方面，關潤表示，鴻海大約需要再五年才能充分利用2022年從Lordstown Motors公司收購的俄亥俄工廠的生產線。這座工廠是鴻海在美國的主要電動車基地，年產能可達35萬輛。

儘管如此，關潤重申鴻海2025年拿下全球電動車製造5%市場的目標，並表示有興趣除美國之外，也成為日本和東協市場的參與者。

關潤說：「我們絕不放棄，5%是我們必須達成的第一步」，最終目標是取得鴻海在智慧手機製造領域相同的市占率40%以上。

鴻海將輝達的圖形處理器組裝成現成模組，方便AI資料中心營運商整批購買。拜AI需求所賜，鴻海今年股價上漲近90%，上周公布第3季營收也優於預期。

輝達由數十個新一代Blackwell晶片組成，價值數百萬美元的NVL72系統，將成為鴻海今天活動的一大亮點。

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