生技論壇11月6日登場 吳明賢：推進大健康產業

台大醫院院長吳明賢昨（7）日表示， 台灣生醫產業發展，過去多半以治療疾病為主要訴求，隨著人口高齡化、醫療效能不彰等問題出現，傳統醫療技術已無法滿足人類健康促進，唯有透過新科技導入，帶動預防醫學的發展，才能真正促進大健康產業的進步。

經濟日報將在11月6日舉辦「2024生技論壇--健康台灣 生技新契機」，吳明賢將以「精準大健康產業的挑戰與機會」為題發表演講。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、藥華醫藥、長聖國際生技、中國醫藥大學附設醫院、訊聯生技等協辦。

吳明賢表示，近年來台灣生醫產業發展的腳步很快，但除了追求創新技術進步外，更應回歸到解決未被滿足的健康需求為核心，來探討可以做哪些事情。

當前全球醫療體系遇到最大的挑戰，包括人口高齡化、醫療效能不彰、醫護人員面臨過勞等問題。世界衛生組織（WHO）曾提出，人類受到癌症、糖尿病、心血管疾病及慢性呼吸道疾病等四大疾病威脅，高達72%病人受其影響而死亡，但這四大疾病都可以預防，我們需要重新思考系統性的解決方案。

吳明賢認為，面對醫療系統性的難題，不能再用舊思維解決，科技進步帶動基因體學、多體學及人工智慧（AI）等新技術發展日新月異，不過這些創新技術目前多半停留在基礎研究階段，如何將其用來改善病人健康，需要更多臨床轉譯的投入。

他主張，過去的醫療重心是放在治療行為，但是治療對於晚期疾病的處置效果並不理想。面對慢性病，有必要透過早期預防、早期診斷等方式，由疾病治療轉為關注亞健康和促進健康等課題。面對這些轉變，新科技的導入非常重要，當我們談論大健康產業發展時，不僅只關注疾病的治療，更要透過新科技，讓預防醫學更有效率地促進健康。

吳明賢指出，醫療與資通訊產業的結合，不能以資通訊產業的工程思維來解決問題，應從一開始就與醫療提供者或醫院合作，找出克服疾病的痛點再著手開發新產品。另外，醫療的處置若能有效導入基因體學、多體學或AI等新科技，不僅能解決醫療效能不彰的問題，民眾的健康權益也能獲得保障，醫療浪費也能獲得改善。