醫衛新南向 駐緬甸代表期許持續合作助實質關係

新光醫院近期為醫衛新南向計畫再訪緬甸，除捐助當地最大的兒童醫院，也持續推展與當地醫療院所合作。駐緬甸代表周中興今天表示，盼持續推動醫衛合作，有助台緬雙方實質關係。

新南向政策醫衛方面負責緬甸的主責醫院，新光吳火獅紀念醫院團隊在副院長洪子仁帶領下，在緬甸進行為期4天的醫療訪問，今天拜訪駐緬甸台北經濟文化辦事處，拜會周中興。

周中興致詞表示，外交就是內政的延伸，台灣與緬甸沒有邦交，雙方合作需要實質內容，因此今年國慶酒會因應緬甸實際狀況，把主軸放在人道關懷、醫療合作，彰顯台灣的人道關懷，新光醫院在會中捐贈手提式超音波儀予仰光兒童醫院（Yangon Children’sHospital），更使院方感激。

緬甸有6000萬人口，周中興說，雖然此地醫療環境與台灣大有不同，「不論政治、環境怎麼改變，人民的生活總是在」，醫療需求確實存在，且對緬甸醫師來說，能出國獲取最新醫學知識也相當重要；醫療合作對雙方實質關係、外交工作的推動有很大幫助，因此盼持續推動雙方醫衛合作。

洪子仁告訴中央社記者，這次醫療團與當地醫療機構簽署MOU、推展醫事人員代訓等計畫，及把台灣優質醫材藥商帶來緬甸，和尋覓合適地點建立營業據點以持續推進國際醫療合作等3大重點。

對於這次成果，洪子仁說，與過往合作醫院更新合約、拓展新的合作機構，過往醫事人員代訓計畫，更已逐步展現成果。例如有醫師在培訓後，已可獨立進行內視鏡操作，成為緬甸醫療助力；今年培訓課程更已有超過50人報名，遠超過預期人數，顯示對當地醫事人員相當有幫助。

洪子仁指出，此行中，當地醫療院所也展現對台灣醫材的興趣，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中，台灣優秀的防疫成績也讓國際社會注意到醫療實力，因此盼藉醫療往來，持續與緬甸累積合作關係。

對於受贈超音波儀，仰光兒童醫院資深醫務院長Aung Tun Oo表示，仰光兒童醫院是緬甸第1家、也是全緬甸最大的兒童醫院，患者來自全緬甸各地。然而不少孩子無法到醫院接受檢查，有了這台手提式超音波，將可為他們進行床邊檢查，讓孩子們可以盡早獲得精確診斷、盡早治療，對醫院來說，非常重要。