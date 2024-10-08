印尼反傾銷 鎖定平軋鋼品

經濟日報／ 編譯陳律安、記者林政鋒／綜合報導

根據印尼財政部最新公布的規定，將自下周五（18日）起，對來自台灣、中國大陸、南韓的部分平軋鋼產品課徵反傾銷稅，關稅課徵期間將長達五年。

該政府文件顯示，受新徵反傾銷稅影響的產品，會在既有一般進口關稅等稅收的基礎上，加徵4.4%–7.9%不等的關稅，將自4日公告後的十個工作日起，也就是10月18日起開徵，一路徵收到2029年10月17日。

對此，上市鋼廠主管說，由於台灣非東協貿易區成員，因此國內鋼材銷往印尼等東協國家需要關稅，競爭力比不上大陸與日、韓等國家，長期來印尼並非台灣主要的平軋鋼出口國。如今會被印尼政府列入反傾銷制裁對象，極大可能是陪襯作用，對台實質影響不大。

文件指出，祭出反傾銷稅有其必要，因為調查後發現，印尼國內的製鋼產業，尚未從前述國家傾銷各類平軋鋼產品的影響中恢復。

在這份文件中提到至少九家企業，當中五家為陸企，分別是江蘇統一馬口鐵（稅率6.1%）、福建統一馬口鐵（6.1%）、寶山鋼鐵（7.4%）、上海梅山鋼鐵（7.4%）、江陰科瑪金屬製品（7.1%）。

受影響的韓企為TCC Steel、KG東部製鋼、Shin Hwa Dynamics公司，稅率分別是6.2%、7.9%、4.4%。

台灣的統一實（9907）業公司也將被加徵4.4%的反傾銷稅；統一實業官網顯示，江蘇統一馬口鐵、福建統一馬口鐵為統一實業在大陸所投資的事業。

印尼 反傾銷稅

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