鋼市出現向上拐點 鐵礦砂價大漲…支撐行情

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導

鋼市明顯出現向上拐點，行情扶搖直上，其中鐵礦砂二周來大漲21%，技術線型陡峭、呈現火箭升空勁道，是支撐鋼鐵行情走長走遠的關鍵，專家指出，鋼市後市仍以鐵礦砂表現為重點。

中鋼專家說，大陸與美國降息0.5%，全球二大經濟體同時採取貨幣寬鬆政策，資金大量放水，有利投資氣氛，市場情緒從沉悶轉為熱絡。

加上大陸針對設備更新以及汽車、家電等消費品舊換新的「兩新」優惠措施，合計再投入人民幣數兆元資金入市，更有效激勵用鋼需求，帶動近期一波波鐵礦與鋼材行情揚升。

中鋼（2002）專家表示，外資已經連續十個交易日大量買超中鋼個股，總量上達14萬張以上，長期來股價總是先行指標，顯示外資確認鋼價會有一波表現；另一方面，觀察鐵礦行情表現，更令市場吃下定心丸。

上市鋼廠主管指出，鐵礦9月23日陷入每公噸89美元最低潮，隨即行情飆漲，昨天收盤108.2元，短短二周大漲逾21%，技術線型如火箭噴發般陡峭，多頭強勢表態為近年少見。

中鋼 火箭 鐵礦砂

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