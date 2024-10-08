鋼市吹反攻號 鋼價全面揚升…豐興鋼筋調高200元

大陸刺激經濟政策連發，鋼市反攻號角響起，鋼價全面揚升。越南台塑河靜鋼廠昨（7）日熱軋底材漲30美元（約新台幣965元），是睽違六個月後開漲盤，有望激勵中鋼11月盤價上漲；另豐興（2015）昨天鋼筋每公噸漲200元，為三個月來首見；鋼市撥雲見日，榮景的能見度愈來愈高。

中鋼（2002）董事長黃建智說，鋼市有感回溫，是非常好的現象，除了亞洲之外，美國市場也在漲。根據掌握到的最新商情，大陸鋼鐵出口報價與前一個月比起來，每公噸已經漲了76美元，離岸價FOB每公噸525美元，再加上20美元至30美元的運費，大陸鋼材報每公噸550美元很正常。

黃建智指出，鋼價明顯有起色，在越南和發與河靜漲價後，接下來就看大陸龍頭廠寶鋼表態，估計寶鋼新價每公噸漲人民幣300元至400元都很合理，如果寶鋼11月價格能上調60美元，鋼市氣氛就更熱了，有望牽動中鋼新盤價往調漲的方向前進。

當前鋼鐵市場概況

黃建智表示，今年鋼市就剩11月與12月的報價，行情走揚對大家都好，否則價格一直跌，市場信心一直走下坡，銷售量出不來，愈跌愈沒人買，交易死氣沉沉，合理適度的漲價，買家才會追漲，進到正向循環。

受到鋼價回神，而且後續能見度大增，最近外資青睞中鋼個股，連十個交易買超、累積逾14萬張，帶動中鋼個股持續墊高，昨天漲0.1元、收盤23.8元，為四個月來高點，技術線型多頭排列，多頭氣勢正旺。

另一方面，豐興昨天開出最新盤價，受惠國際廢鋼跌深反彈，帶動小鋼胚半成品價格走揚，豐興鋼筋基價每公噸漲 200 元，是今年7月第一周至今，睽違三個月首見漲盤，對建築用鋼市場信心有帶動效果。

豐興協理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原物料行情普遍趨漲，日本2H廢鋼每公噸上揚2美元至315美元，美國貨櫃廢鋼本周持平為310美元，澳洲鐵礦砂由每公噸101.5美元漲至107美元。

昨天豐興業務會議拍板，國內廢鋼收購價平盤，表價9100元；鋼筋每公噸漲200元至1.77萬元；型鋼平盤每公噸2.52萬元。