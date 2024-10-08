志信砸28億 攻都更合建

志信（2611）擬開發新北市三重區興華段土地，基地面積約587.66坪，此為與地主合作的都更合建案，預計參與投入金額約為28.7億元。

志信表示，這個開發案位於新北市三重區興華段100地號等49筆土地，基地面積約587.66坪，分配比率為地主平均分配46%、建方平均分配54%，預計參與投入金額約為28.7億元，本次建案以開發興建出售，目前的細項還未出爐。

志信持續擴展運輸業務、營建事業發展，以廠辦、商場及住宅大樓開發、規劃及興建作業並深化觀光休旅產業的品牌價值及管理效能；今年上半年營收運輸占比50.59%，觀光休閒占47.67%，其他為1.74%；上半年度合併營收為3.32億元，稅後純益為2.85億元，每股稅後純益為1.51元。

該公司近年來多角化經營，主要的營運包括內陸貨櫃運輸業務，並從事物流商品與冷凍周邊運送；營建業務，產品型態以住宅大樓及廠辦大樓為主；油品業務，將營運加油站據點全部出租；流通業務，銷售進口家電及廚衛產品，還有觀光旅館業務、轉投資「美麗信酒店」。

運輸事業，主要長途轉運、船邊轉運及油槽櫃運輸，並在北、中、南區設有運輸據點，這個部分的營運相當穩定。

至於營建事業部，志信近年來致力於廠辦、商場及住宅大樓開發、規劃及興建等作業；經營區域以大台北地區及消費能力強的新竹、台中地區為主。近年更開發高品質渡假休閒宅社區，迎合未來市場。