晶華拓展版圖 兩路並進

飯店業進軍海外市場，近年以雲朗和晶華（2707）兩大集團最積極。其中，雲朗觀光集團在義大利有六處飯店據點與多家米其林星級餐廳；晶華則兵分二路，一方面以持股麗晶品牌，與IHG集團合力拓展高端旅宿市場，一方面以自有品牌「捷絲旅」耕耘日本版圖。此外，晶華還以最負盛名的冠軍牛肉麵禮盒，搶攻海外零售市場。

雲品與母公司雲朗觀光集團布局義大利多年，其中佛羅倫斯翡冷翠百花宮餐廳，在2022年時以開幕不到半年的時間便摘下一星。威尼斯雲水之都餐廳則自2019年來蟬聯四年的二星餐廳、聖莊的餐廳則在2023義大利米其林指南時，評價為米其林二星餐廳。

晶華轉投資的麗晶品牌也持續擴大海外布局，包括2024年開幕的聖莫尼卡、峇里島、吉隆坡，預計還將進駐雅加達、京都、吉達、三亞、成都等城市。

另外，晶華去年首度以捷絲旅品牌經營管理位於日本大阪心齋橋的飯店物業，為捷絲旅首次插旗海外市場。捷絲旅未來也是晶華積極經營日本市場的主力品牌，近期並持續於大阪和東京地區尋找適合物件。

晶華的冠軍牛肉麵禮盒也已於今年5月1日起正式在歐洲六國開賣，上架當地知名超市，首度將版圖擴大至歐洲大陸，預計一年可為集團帶來1,000萬元的營收。