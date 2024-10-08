雲品頤宮中餐廳前進中東 每客單價初估近萬元

雲品（2748）旗下的「頤宮中餐廳」將至阿拉伯聯合大公國首府阿布達比開設海外第一家餐廳。「頤宮」進軍中東市場由知名餐飲集團Chinese Palace Group主動洽詢，雲品也看好中東的消費力，雙方已簽署合約，預計2026年開業。初步預估客單價約300美元，合台幣近萬元。

雲品頤宮中餐廳進駐阿布達比

「頤宮中餐廳」以七度蟬聯米其林指南三星餐廳的實力，吸引Chinese Palace Group主動洽詢合作。據悉，Chinese Palace Group已成立44年，在中東同時擁有多家餐飲品牌代理權，最知名的當屬「鼎泰豐」，即由該集團於2015年引進阿聯酋，在當地至今已經有六家分店。其他還包括Chinese Palace中餐廳、Panda Chinese中餐廳、Han Shi Fu韓食府、Umami日本料理、Koryo日本料理、Tiger Sugar老虎堂等知名品牌。

雲品總經理丁原偉表示，看好大中華料理在世界餐飲市場的前景，以及中東地區的經濟消費力，「頤宮」將進駐在世界各國競相投資的薩迪亞特島中的薩迪亞特叢林園奢華複合式物業中，而接下來「頤宮」在海外市場的布局，包括目前籌備中的雲品酒店杭州中，也不排除設置第二家海外分店的可能性。

根據阿布達比環球市場統計，阿拉伯聯合大公國首都阿布達比連續兩年成為該地區成長最快的金融中心，正崛起成為全球公認的金融中心，當地具備消費力與觀光潛力，「頤宮中餐廳」的首家海外分店，就位在當地最具有文化藝術與國際觀光消費力的薩迪亞特島中，並預計於2026年開幕。