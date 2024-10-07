金雨決議辦理現增！預計發行新股1,200萬股 用於建廠需求

自動販賣機龍頭廠金雨（4503）董事會7日決議通過辦理現金增資，預計發行普通股股1,200萬股，實際募集總金額依發行股數及每股實際發行價而言定；董事會並通過整建廠房及購置設備案，投資金額初估約5.95億元。

金雨稍早辦理私募，獲紡織廠大宇認購、並成為金雨第四大股東。金雨表示，此次私募對金雨朝多角化發展又邁進一步，未來將逐步跨入車用、儲能、軍用及AI伺服器領域。

大宇稍早才投資錦明、成為錦明最大股東，而錦明產品應用領域涵蓋消費性產品、消費及商用電子產業、汽車、儲能及軍用產業等。

金雨在樺漢等「鴻家軍」的助攻下，今年自動販賣機陸續升級為AI智慧機，新一代智慧遊藝機也接獲國外客戶大單，下半年陸續放量。其中，IGT遊戲機目前訂單能見度已看到明年第2季；ATI遊戲機也逐步朝每月500台的目標逐步放量。

金雨上半年合併稅後虧損0.22億元，每股稅後虧損0.36元，優於去年同期每股虧損0.57元。其中，第2季合併營收0.72億元，較去年同期增長28.5%，稅後虧損350萬元，優於去年同期虧損1,700萬元，每股稅後虧損0.06元。

因應訂單持穩增加，以及金雨部分廠房因道路拓寬被徵收，金雨已計畫在總廠現址擴建新廠房，以滿足未來訂單的需求。

金雨過去主要替博弈機製造大廠IGT代工，在與樺漢結盟後，去年起新增全球博弈機龍頭廠ATI的彩票機及遊戲機訂單；其中，原本只出貨日本的遊戲機，將藉此打進全球市場，接單出貨量將以倍數成長。

至於AI伺服器機殼及新一代水冷機櫃的解決方案，是投資方團隊昆山力盟的主力經營項目，金雨計畫協同力盟做全球製造布局，並加速建置工程及製造能力。