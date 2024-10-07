王美花：台灣碳費高於日韓中 鋼鐵石化水泥業壓力大

台灣碳費費率出爐，前經濟部長王美花表示，台灣碳費比亞鄰主要競爭國家還要高，尤其鋼鐵、石化和水泥等產業面臨更大競爭壓力。她認為，推行台版CBAM具有難度，呼籲碳定價制度應參考日本、韓國和中國等，以維持產業競爭力。

2024台新淨零高峰論壇今天登場，台新金董事長吳東亮、東京證券交易所社長岩永守幸、前經濟部長王美花、證交所董事長林修銘和碳交所總經理田建中等人出席，探討淨零轉型、產業永續經營等解方。

吳東亮致詞表示，總統賴清德今年6月宣布成立國家氣候變遷對策委員會，並親自擔任召集人，傳遞2050年淨零轉型明確的目標。

吳東亮表示，今年夏天以工商協進會理事長身分，帶領國內企業到日本、印尼和澳洲等地參訪，綠色轉型、綠色雙軸轉型和AI發展已成為國際關注焦點；AI發展浪潮下，可以加速雙軸轉型，尤其台灣處於AI革命的核心，因此在綠色轉型道路上具備優勢，應把握機會，急起直追。

全球綠色浪潮襲來，吳東亮表示，企業如何提升價值，保有資本競爭力，以及學習如何利用市場工具，縮小淨零減碳的成本，放大氣候政策的成效，已成為關鍵課題。

環境部今天完成碳費費率審議，一般費率訂為每噸碳300元且原則分階段調升，優惠費率A、B各為每噸50元、100元。

前經濟部長、現任台新金暨台新銀董事王美花表示，碳費採取先低後高制度，但也需考慮技術、成本等面向，台灣碳費比日本、韓國和中國還要高，尤其台灣的鋼鐵、石化和水泥等產業可能因為碳費開徵，面臨來自鄰近國家產業競爭壓力更大。

與國際制度接軌方面，王美花表示，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）採取總量管制的碳交易制度，與台灣碳費徵收制度不同，目前台灣碳費已獲歐盟認定可以抵免CBAM，但由於碳定價機制不同，細部的換算規則尚須雙方協商溝通。

面對水泥業者呼籲台灣應儘速推出台版CBAM，避免受到國外產品低價競爭，環境部今天提出將輔導進口業者明年要試行申報碳足跡，但王美花指出，若越南尚未發展碳盤查機制，如此要求可能行不通，觀察歐盟執行CBAM，若進口國家並無碳盤查機制，歐盟會替廠商設定參考的標準值。

王美花表示，為兼顧國內外產業公平競爭，制定台版CBAM是一個難題，但經濟部也一直強調，制定碳定價制度應參考日本、韓國和中國等以製造業為主的國家，以維持產業競爭力。