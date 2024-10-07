麗寶樂園萌鬼出閘 裝扮入園門票下殺五折起

萌鬼搗蛋就來麗寶樂園渡假區！萬聖節將至，麗寶樂園即日起推出扮裝優惠，搶攻萬聖節商機。民眾除了可購買下殺近五折的套票，還能參加樂園遊行留下難忘回憶，麗寶福容大飯店也祭出「餓夜怪嗑」主題餐，還有期間限定的萬聖親子活動可以闖關。

天空之夢摩天輪也打造萬聖氛圍造型車廂，還有南瓜精靈燈光秀點亮台中夜空，感受充滿節日氣氛的萬聖狂歡。

即日起至11月3日，麗寶樂園舉辦「萬聖扮裝享優惠」活動，凡穿著萬聖節扮裝入園，即可購買1,399元萬聖雙人套票（原價2,600元）或是1,199元親子套票（原價2,300元），門票下殺近五折。還有小朋友最愛的「萬聖扮裝來討糖」活動，可在園區指定地點向工作人員討糖，遊客還可報名參加「萬聖扮裝大遊行」在華麗的遊行隊伍中與怪物、巫師們一同遊樂。

天空之夢摩天輪也不遑多讓，即日起至11月3日推出「萬聖主題車廂」，讓遊客隨機搭上充滿搞怪裝飾的可愛造型車廂，當夜晚來臨，「搞怪萬聖燈光秀」每晚19:00起於摩天輪上演，讓超萌可愛的南瓜精靈點亮台中夜空。

麗寶福容大飯店田園咖啡廳即日起至10月31日祭出「餓夜怪嗑」主題餐點，包括以梧棲港手工花枝丸，搭配墨魚汁翻糖的造型蜘蛛，打造可愛的「闇黑蜘蛛花枝小丸子」、新竹米粉包裹大甲芋頭與荸薺香濃內餡，酥炸而成的「木乃伊芋香金絲酥」。

萬聖節當天還有多種隱藏版料理將推出，其中以摩洛哥辛香料加入奶油塗滿整隻火雞，再以洋蔥、西洋芹、月桂葉醃漬兩天，低溫烘烤3小時而成多汁鮮嫩的「魔鬼香草爐烤火雞」，再沾上以義大利黑醋、蜂蜜、新鮮藍莓製成的法式醬料，清爽不膩口的滋味，是不能錯過的絕佳饗宴。

大廳咖啡廳即日起至11月3日推出萬聖節主題甜點「德古拉的美味珍藏」，包括眼球奶酪、紅石榴汁、蔓越莓汁等，活動期間每周五到周一穿著萬聖扮裝，並標記「麗寶福容大飯店」FB打卡或Google五星好評，即可獲得免費的萬聖餐點乙份，數量有限兌完為止。

飯店10月份舉辦一系列趣味活動，1樓皇家花園化身為南瓜尋寶樂園，遊客可以參加「尋找南瓜」活動，在飯店內拍照收集南瓜換取獎品。