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沉浸萬聖氛圍！東海藝術街商圈萬聖搞怪趴10月19日登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
第11屆東海國際藝術節「萬聖搞怪趴」，有變裝走秀、闖關遊戲及萬聖市集等活動。記者宋健生/攝影
第11屆東海國際藝術節「萬聖搞怪趴」，有變裝走秀、闖關遊戲及萬聖市集等活動。記者宋健生/攝影

為推動商圈、迎接萬聖節到來，台中市政府經濟發展局7日在科比意廣場宣布，第11屆東海國際藝術節「萬聖搞怪趴」活動，將於19日熱鬧登場，有變裝走秀、闖關遊戲及萬聖市集等活動，歡迎市民、遊客來藝術街商圈搗蛋討糖。

第11屆東海國際藝術節「萬聖搞怪趴」發布會，開場表演由商圈店家帶來精采變裝歌舞秀，亦展示商圈街道的萬聖意象。

東海藝術街商圈主委黃子倩表示，此次活動主題為「萬聖搞怪趴」，鼓勵親子、好友一起變裝、共享討糖樂趣。當天(19日)活動除了有華麗的遊行、組隊走秀及萬聖創意市集，還能組團參加闖關遊戲，以10至15人為一組，採網路報名。

另外，東海藝術街商圈店家也將在10月中下旬推出萬聖節限定商品和套餐，如佛羅倫斯、艾凡里、九丼閣、阿丸造型甜甜圈、銨婕肌膚美學、烏克蘭繪畫藝術、辛藝術、和諧生活及森肆紙膠帶等，邀請大家到藝術街，共同體驗這場充滿活力與歡樂的節慶活動。

經發局說明，今年同樣邀請在地多個團體演出遊行，如四箴國中啦啦隊、安和國中管樂團及東海大學校友合唱團，還有藝術街店家自發組成的萬聖節歌舞團表演活動，浮誇又創意變裝超應景。

為營造如同國外的節慶氛圍，商圈更精心佈置整條街道 ，使萬聖節氛圍越來越濃厚。此活動至今辦理第11屆，已成為在地亮點活動之一，將推出滿滿沉浸式活動，歡迎一同前來感受商圈年度的節慶盛會。

東海藝術街商圈店家也推出萬聖節限定商品和套餐。記者宋健生/攝影
東海藝術街商圈店家也推出萬聖節限定商品和套餐。記者宋健生/攝影
東海藝術街商圈店家「烏克蘭繪畫藝術」很受歡迎。記者宋健生/攝影
東海藝術街商圈店家「烏克蘭繪畫藝術」很受歡迎。記者宋健生/攝影

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