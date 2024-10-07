沉浸萬聖氛圍！東海藝術街商圈萬聖搞怪趴10月19日登場

為推動商圈、迎接萬聖節到來，台中市政府經濟發展局7日在科比意廣場宣布，第11屆東海國際藝術節「萬聖搞怪趴」活動，將於19日熱鬧登場，有變裝走秀、闖關遊戲及萬聖市集等活動，歡迎市民、遊客來藝術街商圈搗蛋討糖。

第11屆東海國際藝術節「萬聖搞怪趴」發布會，開場表演由商圈店家帶來精采變裝歌舞秀，亦展示商圈街道的萬聖意象。

東海藝術街商圈主委黃子倩表示，此次活動主題為「萬聖搞怪趴」，鼓勵親子、好友一起變裝、共享討糖樂趣。當天(19日)活動除了有華麗的遊行、組隊走秀及萬聖創意市集，還能組團參加闖關遊戲，以10至15人為一組，採網路報名。

另外，東海藝術街商圈店家也將在10月中下旬推出萬聖節限定商品和套餐，如佛羅倫斯、艾凡里、九丼閣、阿丸造型甜甜圈、銨婕肌膚美學、烏克蘭繪畫藝術、辛藝術、和諧生活及森肆紙膠帶等，邀請大家到藝術街，共同體驗這場充滿活力與歡樂的節慶活動。

經發局說明，今年同樣邀請在地多個團體演出遊行，如四箴國中啦啦隊、安和國中管樂團及東海大學校友合唱團，還有藝術街店家自發組成的萬聖節歌舞團表演活動，浮誇又創意變裝超應景。