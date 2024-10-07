管理錦囊／提升策略執行…三要訣

策略執行（execution）指的是將策略付諸行動以實現預期成效。因此，企業所擬定的策略，想要能夠發揮出預期的效果，成功關鍵在於執行的程度。許多實例與研究指出，強大的執行力是策略成功的關鍵。

美國發明家愛迪生（Thomas Edison）曾說過：「不去執行的願景只是幻想」，而我國俗諺也有：「坐而言不如起而行」。然而，策略在制定之初，通常無法全面兼顧，因此，有賴於執行過程中，因人、因時及因地以制宜，方能收精益求精之效。若一味要求制度化、標準化甚至是官僚化，將因缺乏彈性而造成策略僵化，反而不利策略之執行。

事實上，策略猶如一種天馬行空的想法，而執行就是將這些看似不可能的想法付諸實現。因此，如何能夠落實策略之執行，就成了企業探究的動機。以下提出有效落實策略執行之三大要訣供參：

要訣一：為何做？調適理念激發執行力

理念與執行力息息相關，關鍵在於建立賞罰明確的組織文化。理念契合度愈高，無痛執行力愈強。執行理念代表組織成員的思想與作為，進而影響策略執行。

舉例來說，上層領導滿嘴策略與願景，而基層員工卻不痛不癢，一個無法引起共鳴與毫無執行理念的策略，終究只會淪為鏡花水月。

要訣二：怎麼做？整合思維提升競爭力

執行必須仰賴各方資源整合，而非自以為是的單打獨鬥，透過協力共創及溝通協調，流程再造以達最佳化，全面提升競爭力，方能將「效用」轉化成「效果」。

舉例來說，報載某分局警務人員跨區辦案，擔心其他部門瓜分其功勞而未事先通報，結果不但逃犯跑了，還差點釀成自己人駁火自己人的尷尬場面。

要訣三：做什麼？機動靈活確保生存力

策略規劃者往往無法預知執行層面，必須仰賴執行過程中的動態調校及與時俱進，並且重視彈性與靈活度，方能保有生存力。

舉例來說，曾經是美國第二大書商的博德斯連鎖書店（Borders），基於公司對未來需求的樂觀預測而不停擴張規模，最終不敵用戶及訂單量皆遠低於預期、成本卻遠高於預期的現實下，於2011年黯然宣告破產並遭清算。

策略執行的最高境界，是將複雜的事務簡單化，然後用簡單的方式來管理複雜的事務。透過上述三項要訣，優化執行方式。「繁」與「簡」看似對立面，然而，這兩者卻代表了策略執行面正反方的本質，當我們能夠看清，或許就更能夠掌握執行的契機。

新世代的管理者應有所體悟，企業策略成功與否，不是說了什麼，而是做了什麼。我國知名策略規劃學者湯明哲教授曾說：「一間企業的成功，30%靠策略，40%靠執行力，其他30%呢？當然就是運氣。」