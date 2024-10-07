商業興觀點／推動淨零 衝刺氫能發展

近年來在全球氣候變遷影響下，減碳已成為全球主流國家的共識，也是各國政府須正視面對的議題。前總統蔡英文於2022年4月22日世界地球日宣示，2050淨零轉型是台灣的目標。國發會亦於2023年3月及12月分別公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」及「12項關鍵戰略行動計畫」，並於2023年1月行政院核定「淨零排放路徑2023-2026年綱要計畫」，針對淨零碳排目標進行各面向的調整與實踐。

根據台灣2050淨零排放政策路徑藍圖，至2050年，產業住商碳排放量為8.7百萬噸、運輸為3.3百萬噸、非燃料燃燒（如水能、蒸汽、熱水）為10.5百萬噸、去碳電力為零、森林碳匯為負22.5百萬噸。

台灣2050年淨零排放路徑，從低碳邁向零碳分為兩階段，從現在到2030年以現有技術落實減碳，2030年到2050年則以新技術漸進走向零碳，並達成2050年淨零排放的長期目標。

在「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，氫能為「12項關鍵戰略」之一，規劃在2050年電力部門去碳電力發電量占9%至12%。氫能是台灣邁向淨零排放路徑上的重要項目之一，氫能發展以減碳為主要目標，採取「布局進口料源、發展自產技術」雙軌策略，以進口綠氫為主要來源，搭配國內再生能源產氫，逐步布建氫能之接收、輸儲等基礎建設及氫能利用系統。

政府「氫能」關鍵戰略行動計畫2023至2024年經費達台幣40.61億元，規劃應用在發電無碳燃料、產業零碳製程原料、交通運輸等面向。

因應未來台灣氫能應用發展，將透過成立「氫能推動小組」，結合公部門與國營事業（台電、中油、中鋼）資源，共同規劃國內氫能發展政策及應用，以達2050年淨零碳排總電力氫能占比目標9%至12%。

沙崙智慧綠能科學城是台灣綠能科技產業發展示範場域，也是台灣氫能產業技術發展重要基地。工研院於2020年底進駐沙崙智慧綠能科學城，並建置綠能科技示範場域，為台灣首座綠能應用的測試與驗證場域。

在氫能研發方面，工研院透過科研整合建構氫能產業發展平台，建立國內首座氫能生產、輸儲及應用示範驗證場域。整合再生能源電力、電解產氫系統、複合式氫能／電池儲能、氫能發電及氫料源回收純化應用等技術，完整呈現氫能供應鏈之示範驗證園區，並作為我國氫能產業技術練兵基地，協助達成台灣2050淨零排放之技術路徑與發展藍圖。

氫能為全球發展2050淨零排放必要的項目之一，政府攜手產業界聚焦氫能技術發展，打造淨零時代競爭力。

台灣宜持續關注國際氫能發展趨勢，滾動調整氫能發展策略方向，並加速投入可發展之關鍵技術研發及示範驗證，創造產業供應鏈生態系，共創氫能應用新商機。