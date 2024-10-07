從寓言學管理／面對挑戰 擺脫黑帽思考

話說，饑餓的狐狸看見葡萄架上掛著一串串晶瑩剔透的葡萄，口水直流，想要摘下來吃，但又摘不到。看了一會兒，無奈地走了，他邊走邊安慰自己說：「這葡萄沒有熟，肯定是酸的。」

此寓言，表述部屬承接高挑戰目標後，悲觀看待任務的心態。

故事中的「酸葡萄心理」，意指對一個想獲得的事項，因力有未殆，所以，挑其缺點，以獲得心理平衡。

想吃架上葡萄，但實在摘不到，就說葡萄是酸的，不是我不吃，是不值得吃。同樣地，面對高度挑戰，擔心做不到，就說任務不可能或沒興趣，不是我不行，是不值得花時間與氣力去做。

凡事都有正反兩面，而悲觀主義（Pessimism）者，常關注其中的暗黑層面，總是從不好的角度，預見負面結果。

一個常見的例子是，兩人到非洲考察賣鞋機會，悲觀者認為無市場，因為沒人穿鞋；但樂觀者認為有市場，因為沒人有鞋。

悲觀者認為，因種種負面因素，故不值得行動；而就算行動失敗了，也是這些負面因素所致。此種心態的底層思維，是害怕與擔心失敗，是欠缺自信與勇氣。

面對高挑戰，因信心不足，以致過度低估自我能力與成功的可能性。又因過於貶抑自己，預想挫敗將揭露弱點，產生自我價值否定感。為降低內心焦慮，故以極度悲觀角度，放大困難與障礙，舒緩自卑情緒及感受。

基於思考的多元性，愛德華．狄波諾（Edward de Bono）曾提出「六頂思考帽（Six Thinking Hat）」，以六種顏色的帽子代表六種不同思考模式。而其中的「黑帽」，是指以批判與警戒角度，提出缺點、風險、不安等負面看法。

部屬的悲觀主義，可視為黑帽的思考角度。而當認知悲觀只是思考角度之一，便能認同此心態，並將之除罪化。不僅不會排斥悲觀想法，還能正向看待此思維，並正視其背後的風險管理功能。

知悉當下思考方向傾向黑帽時，需引導將悲觀者背後的念頭具體化。亦即，列出所有的挑戰，讓困難點浮上檯面。

人最害怕的是未知。所以會針對不可知的未來求神問卜。同樣地，若悲觀者未將心中設想的洪水猛獸具體化，放任其在內心小劇場不斷渲染恐懼氛圍，不用出擊，就被自己的擔心害怕擊沈了。

而一旦追溯源頭，釋放黑帽的暗黑能量，了解其畏懼與擔心，列出所有風險後，反而能更篤定地面對它。因為，所有可能障礙，都在掌握中。

列出挑戰後，接著，即能正視這些問題，並逐一解決。

此時，可引導由原本的黑帽改戴綠帽，進行思考。六帽法中的綠帽，所代表的思考方向，是從探索、多樣、創新等角度，追求創見。

故可善用綠帽力量，共同腦力激盪，產生新點子，找出問題的可行對策。

任何景氣時點，條件相同下，總有人看衰未來市場，也有人看好趨勢走向。我們需正面資訊，也需要負面看法，綜合兩者觀點，協助自己進行最佳的決策。

同理，在組織運作過程中，我們需要樂觀者，看見機會；也須悲觀者，看見風險。須避免的，是過度失衡。若過度樂觀，將導致深陷風險而不自知；若過度悲觀，將放大風險而舉徂不前。

若能兩者兼顧，避免失衡，並做到均衡。則能在機會中，預見風險；在危機中，看見轉機。兩者，相輔相成。