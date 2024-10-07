智慧經營／住商機構董事長陳錫琮 打造房市智匯成交生態圈

住商機構董事長陳錫琮分析，不動產經紀業競爭愈趨白熱化，對經營者來說，是一大挑戰。有鑒於此，住商機構將以服務為基礎，以五大策略構築經營管理課程與業務操作工具，以強化分店體質，打造「智匯成交生態圈」，全面提升分店與同仁的實力與戰力。

優化體驗 黏著客戶

據內政部統計截至6月，不動產經營業家數達2萬8,965家，創歷史新高，五年來成長22.1%，仲介家數擴張驚人程度不言可喻，顯示自疫情後房市進入多頭市場，讓仲介產業規模急速擴張；陳錫琮指出，不動產經紀業各品牌之間的競爭相當激烈，不僅是案件與客源的競爭，更進入搶才大戰。

陳錫琮表示，做為國內最資深的房仲加盟品牌，住商機構以超過45年的產業經驗，多年來不斷持續進步、與時俱進，每年固定以經營者大會型態宣布重大施策，提升自身軟實力、競爭力。

他強調，面對不動產經紀業白熱化競爭，為因應日後變局，今年集團將斥資千萬元，投入五大策略構築經營管理課程與業務操作工具，強化分店體質，打造「智匯成交生態圈」，目標全面提升住商不動產、大家房屋旗下分店與同仁的實力與戰力，建立兼具業務與經營端的成交新生態圈。

陳錫琮指出，本次轉型是以蘋果（Apple）系統為典範，透過生態圈的概念來進行自我軟實力、競爭力提升，並藉此整合硬體、數據、服務與合作方的關係，將所有科技時代所會運用到的內容、轉化成為「生態系統」的一環，進而優化使用者體驗，給予用戶全新的便利感受，並與消費者產生高度連結與黏著。

跨域交流 產業共好

為此，住商機構以服務為基礎，並從產業趨勢與策略、攻心計、破圈戰術、敏捷利器、科技新法等五大構面，驅動分店對組織、客戶與業績的競爭力，協助第一線經營者們在市場巨幅變動之際，依然仍能滿足客戶需求。同時，他也預估在未來能將「智匯成交生態圈」擴大，對同業產生正面效應，讓產業共好共榮。

陳錫琮以今年住商機構年度菁英會為例，以「聚才之戰、快攻致勝」為主題，並以「倍增三維論」為主軸，跨領域找來遠東巨城董事長李靜芳、南山人壽遠距成交女王黃明楓、全屋記執行長陳昱霖，與組織內六位成功經營者，各自用理論與實務，分別從心領導，創新共榮、AI應用切入，分享如何提升科技資源、人員管理、案件經營等三面向優化，希望帶給住商機構分店經營者多樣化的視野與心法，對應變化多端的時代浪潮。

陳錫琮指出，雖然住商機構的住商不動產及大家房屋各分店領導人涵蓋不同年齡層，但彼此間透過「生態系」的工具大平台，能交流經營管理策略、人才培育心法、科技運用方式，並進一步創造幸福職場文化。

住商機構認為，唯有在艱困的時局中，與同仁與同業同步精進，吸引志同道合的夥伴建立智慧成交生態圈，提升產業軟實力，開創產業新格局。