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談碳費 豐興：國外進口原物料也應徵收

中央社／ 台北7日電

環境部今天完成碳費費率審議，豐興鋼鐵董事長林大鈞今天向中央社記者表示，如果以一般費率每噸碳新台幣300元計算，粗估豐興一年可能會增加2億多元碳費。他認為，政府應要思考更全面配套措施，對於國外進口原物料也應徵收碳費，才會更為公平。

林大鈞今天出席2024台新淨零高峰論壇，以「布局低碳未來，永續鋼鐵產業」為題演講。會後他表示，台灣電爐廠因面對國際競爭，許多廠商在碳排係數絕對都符合國際標準，甚至很早就轉型。

他說，此次台灣碳費徵收對象約500家廠商，只是與歐盟只要符合碳排標準就不收碳費的機制不同，台灣必須要有更全面配套措施；廠商若因碳費增加營運成本，反而去購買國外原料，或轉嫁給下游客戶，都並非產業所樂見。

林大鈞在演講中提到，豐興鋼鐵多年前就實施低碳轉型計畫，在製程改善方面，採用低碳燃料。豐興型鋼廠與條鋼廠於2018年，投入2億元改為天然氣加熱爐，將原有重油的高碳排燃料，轉換為天然氣的低碳排燃料，降低逾10%以上排碳強度。

另外，豐興研發新興低碳產品，如高強度鋼筋。他表示，為了有效提升超高大樓建築物安全性，國外建築業者已普遍採用強度高的鋼筋。豐興在2018年陸續完成相關鋼筋產製，搭配施工方法，可有效提高施工效率及降低成本；因材料減少使用建築物隱含的碳排放量，進一步提升建築業減碳成效。

天然氣 豐興 鋼鐵

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