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和泰車推bZ4X電動車 限量50台、優惠價155萬元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
和泰車大動作搶電動車市場。圖／業者提供
和泰車大動作搶電動車市場。圖／業者提供

電動車市場搶翻，龍頭車廠和泰車（2207）也不落人後，打出純電bZ4X五重禮馭高達18萬元的優惠條件，限量50台。和泰車表示，累計至9月為止，電動車於總市場占比已達8%，較去年同期（市場占比5%）成長3個百分點，加上各品牌持續推出新款電動車及加大販促力道的情況下，為強化TOYOTA於電動車市場之聲量，本月推出下述優惠以吸引消費者。

和泰車9月推出bZ4X限量50台，限時優惠價155萬元，除此之外，也減少顧客的用車費用（如1萬元充電金、丙式車體險、車身鍍膜），加上5年14萬公里延長保固方案及TOYOTA良好的妥善率，以更貼近顧客需求之多元優惠內容迎戰競爭加劇的電動車市場浪潮。

近期以來電動車市場不斷出現新車款，除了特斯拉與納智捷兩個主力電動車道供應者之外，雙B的電動車、奧迪、SKODA、福斯等車廠的電動車款不斷推出，使得電動車成為車市的焦點之一。和泰車積極加入戰局，以更大的優惠在電動車市場搶下更大的空間。

和泰車強調， bZ4X是TOYOTA自1992年以來，積累30年經驗所打造的純電休旅車款，全車搭載41項主被動安全防護系統，並擁有626km純電續航里程。 bZ4X搭載「TOYOTA極致安全防護系統（TSS） 3.0」，保留TSS 2.0中的ACC全速域主動式車距維持定速系統、LTA車道循跡輔助系統等安全配備外，更具有PCS的路口辨識功能，能在十字路口轉彎時偵測對向來車以及交叉入口的行人和自行車，進一步提升安全保障。bZ4X全車標配41項主被動安全防護系統，讓車主純電駕馭更安心。

另外TOYOTA車系首創的檔位控制旋鈕，簡潔俐落且操作直覺，駕駛可快速上手，為滿足車主日常使用的便利性，標配Qi無線充電座、後座空調出風口、前座開放式置物盤與足踢感應式電動尾門等多項人性化貼心配備，而廣闊的後行李廂可同時放置2個29吋及2個26吋行李箱。

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