清景麟「AI 慕光城」狂吸2300組看屋 捐100萬助風災
清景麟與三地開發（1438）集團推出高雄亞灣區頂級建案「AI慕光城」，吸引超過2,300組客戶預約賞屋，受市場高度期待。7日清景麟與三地開發率先捐款100萬元，力助周邊因山陀兒颱風受害居民恢復家園。
清景麟表示，「AI慕光城」位於亞灣黃金地段，建案與國際知名設計團隊新加坡SCDA合作，預計打造質感卓越的輕奢住宅，成為市場矚目的焦點，動土儀式後短短兩個月內，「AI慕光城」迅速成為高雄最具期待的指標性建案之一。
清景麟董事長林湘甯表示，亞灣區未來的發展潛力無限，優越的地點、卓越的建築設計，以及值得信賴的建設公司品牌，都是消費者選擇購屋的關鍵。截至目前，「AI慕光城」已有超過2,300組客戶預約賞屋，顯示市場的高度期待。
由於因山陀兒颱風的重創高雄，亞灣區災情嚴重，清景麟集團與三地開發集團捐贈100萬元至高雄市前鎮區瑞竹社區發展協會，透過其統籌分配給相關住戶，協助恢復家園。
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