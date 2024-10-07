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萬海航運啟用生質燃油 為減碳目標邁進新的一步

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海航運啟用生質燃油，為減碳目標邁進新的一步。萬海提供
萬海航運啟用生質燃油，為減碳目標邁進新的一步。萬海提供

萬海航運（2615）致力於環境保護，近年來持續進行船舶設備升級，降低對環境的衝擊，為響應國際海事組織（IMO）制定的2030年和2050年減排目標，今日宣布開始在全球船隊使用生質燃油，為減碳目標邁進新的一步。

萬海航運表示，這次以4,333 TEU級貨櫃輪WAN HAI 510泰春輪做為首艘導入生質燃油使用之船舶，泰春輪目前航行於遠東往返印度的CI6航線，透過與燃油供應商KPI OceanConnect共同合作，於新加坡供應符合國際永續發展與碳驗證單位ISCC(International Sustainability & Carbon Certification)所認證之生質燃油(B24 biofuel)，該批燃料採用回收食用油所生產之甲酯生物柴油(Used Cooking Oil Methyl Ester biodiesel, UCOME)與傳統低硫燃油(Very Low Sulphur Fuel Oil, VLSFO)混合，預期可較傳統低硫燃油減少20%之碳排放量。

萬海航運表示：「採用生質燃油是我們減碳之路上的重要一步，我們有責任尋找更環保的解決方案，同時透過船隊使用低碳燃料，進一步實現ESG節能減碳的目標」。

生質燃油的使用代表了萬海航運在減少碳排放的正面作為，也彰顯了公司對環境保護和可持續發展的堅定承諾。未來，萬海將持續推動節能減碳，擴大對環境保護的影響力，保護當代與未來世代的環境，實現真正的永續發展。

減碳 碳排放 萬海

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