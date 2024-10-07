影／「金龍海嘯」濫殺無辜？顏炳立：借換屋之名、行投資之實

戴德梁行董事總經理顏炳立7日在第3季房地產市場回顧記者會中表示，房市合理利潤是二、三成，超額利潤則是三到五成，這波央行出手就是打掉超額利潤的泡沫，但還沒傷到合理利潤，「既然是消除超額利潤的階段，就沒有網路上所說的平轉」，「平轉個碗糕！」，「房價現在還是很高」。

顏炳立指出，這波新青安優惠房貸政策，是政府要幫助年輕人降低購屋壓力，「就像賭桌上，政府灑錢、本來是要給上桌的人融資，結果圍觀的人卻搶著借錢，就是因為利之所趨，發現中間有以小搏大、套利的空間，不用付本金（寬限期五年），利息又比現在付得少（優惠利率），所以透過人頭戶去套利。」

顏炳立表示，雖然市場認為央行這次出手，是「史上最嚴打炒房」，但我不認同，銀行還是有借錢，只是借得比較少，以及投資客、投機客借不到而已，有人說是濫殺無辜，哪有濫殺無辜。

顏炳立指出，政府出手打炒房，只是投機客、投資客借不到錢，央行找銀行喝咖啡時已經表明「銀行放款要確實，是借給人頭戶、還是剛性自用買方」，還是「借換屋之名、行投資之實」，你以為央行是笨蛋嗎，央行沒有調查清楚嗎。

他強調，央行是有所本的推出這些政策，只要是剛性需求的買方都會借，但「你今天要當投資客、投機客時，就要想到政府政策丕變時，你有沒有承擔風險的能力，至少手上資金(本金加利息)也要存有半年以上，現在風險來了，然後你一次買五、六戶，周轉不過來，就是要承受這些風險、趕快降價賣」。

他分析，央行政策在擬定時有一大堆數據在參考，這次就是要給投機客、投資客一個教訓，央行看出很多市場的問題，所以這次政策應該是要被支持的，因為「房價真的漲到太誇張了，如花要賣志玲的行情，蛋白區要賣蛋黃區的價格，這個市場已經瘋了，麵粉已經在賣麵包價了，這不是炒作是什麼」。