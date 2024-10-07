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戴資穎成史上最年輕無任所大使 將協助推展對外關係

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣首位世界羽球球后戴資穎7日於總統府獲頒無任所大使聘書，未來將協助推展對外關係。戴資穎說，很開心能受邀擔任無任所大使，透過自己在球場上的拚勁，讓台灣得以被看見，許多海外台灣人都會集結外國友人一起為她加油打氣，也希望能藉由自己的力量培育下一代，讓台灣的體育環境越來越好。

總統府公布無任所大使名單，世界球后戴資穎也入列，成為台灣史上最年輕的無任所大使。戴資穎表示，很開心能受賴總統邀請擔任無任所大使，也坦言受邀當下還不太清楚無任所大使的任務細節，後來發現其實就是自己平時在做的事，透過在球場上的拚勁與精神，讓大家看見台灣。戴資穎說，很多旅居海外的台灣人會為了自己前去觀看球賽，並向外國友人介紹她是「來自台灣的選手」，集結眾人一起為她加油打氣。

戴資穎表示，自己本來就喜歡嘗試新事物，很願意負責運動等各式領域的相關曝光，不論未來會不會在運動場上，都希望藉由自己的力量培育下一代，讓台灣的體育環境越來越好。

戴資穎 總統府 運動

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