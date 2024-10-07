統一企業集團ZEELAND-MARK新世代複合廣場台南登場

統一企業集團（1216）積極整合並創新生活服務產業，秉持創辦人高清愿先生「開創求新」精神，欣逢台南建城400年，嶄新「ZEELAND-MARK」新世代複合商場10月9日因應登場；選名自安平古名「Zeelandia」，象徵海陸交會，相遇美好。7-ELEVEN、康是美、BEING spa、星巴克、21世紀、精品巧克力店「CupiCho」攜手相伴，一體建物架構千逾坪新世代複合商場，外觀設計融合古典與現代，建築以21種繽紛色彩呈現，增添童趣，期能豐潤在地生活體驗，憑添台南古都一頁風華。

7-ELEVEN Fresh湖美門市沿承古典外觀，內部以優雅歐風設計，引進Fresh生鮮蔬果、肉品海鮮與各類進口食材、不可思議茶BAR、思樂冰、酷聖石霜淇淋與在地限定商品等多元結構，豐富遊逛體驗。

康是美延續店外風格，以優雅淡紫的古典窗花弧線，融入天空穹幕與環店裝飾，呼應玻璃櫃台雕飾流線，營造柔和高雅體驗。超過40個國際專櫃及醫美保養品牌，精選全球30大彩妝、香水品牌，結合彩妝師的免費試妝服務，優選知名生活品牌CANDO、日韓高端髮品與生活用品，並規劃保健專區與藥師駐店，加上聖德科斯生機飲食，同享生活中的健康與美麗。

BEING spa旗艦館提供「最放鬆的歸屬空間」，櫃檯區以優雅花辦燈飾迎賓，映襯著品牌體驗區的樺樹綠景，營造猶如普羅旺斯鄉間的怡人氣息；田園風格的芳療房，使人彷若身處南法莊園的悠閒。館內共設置8間芳療房，1間雙人房及6間單人房提供獨立的蒸氣淋浴與盥洗空間；另設置一間VVIP雙人房，設有雙人按摩浴缸及桑拿烤箱，讓人解放五感、尋回六覺。

星巴克湖美門市整體用奢華大氣的美拉德色系，搭配線條簡約俐落的家具和豐富的大理石紋理，打造出古典與現代的華麗邂逅，邀請每位顧客在此享受獨特的咖啡體驗。

21Plus湖美門市以「活力、繽紛、美味」為訴求，將經典香草烤雞使用的21種香料元素融入門市設計，以清新明亮的色調打造舒適愉悅的用餐空間，營造「分享美味的幸福」消費體驗。全台第二家的精品巧克力店「CupiCho」，以曜石黑、璀璨金為主色調，點綴華麗紫展現經典風雅，精選義大利、西班牙、丹麥、法國及日本等地精品巧克力，傳達「繽紛時尚、寵愛分享」的愛戀氛圍。