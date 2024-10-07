遠雄人壽創新家庭照顧者喘息服務 舉辦沉浸式舞台劇

「照顧好自己，才能照顧好家人！」遠雄人壽長期關注家庭照顧者的身心健康，連續6年與果陀劇場舉辦喘息服務藝術工作坊，並透過公益成果展演，讓家照學員站上舞台演出自己的故事。有別以往傳統舞台劇，今年劇名以「星星人與他們的四個房間」採沉浸式劇場演出，由素人家庭照顧者演員與現場觀眾對話、環繞身邊，並帶領身歷其境進入家照者的日常，近距離互動、特殊氛圍感染，真切感受家照者的抉擇與心境，因而更同理對待身邊的照顧者，將愛與善意傳遞下去。這也是全台首場結合沉浸式舞台劇及家庭照顧者真實故事的創新演出。

9月28日展演當天，遠雄人壽總經理趙學欣、臺北市府社會局代表莊勝堯、果陀劇場營運長葉向華、台北市家庭照顧者關懷協會理事長盧雪華、立心慈善基金會董事長洪金桐均到場參與支持，與觀眾一起「訪視無敵星星」。所有照顧者就像星星一樣，在漫漫長夜中一點一點的用光芒支撐起黑夜。此次劇名「星星人與他們的四個房間」，主要透過四場照顧實境，有躺臥成為被照顧者的心境體驗、照顧者道出家庭照顧的心理糾結；家人親自照顧或安養院支持的不同觀點；為了照顧責任的家庭紛爭；面對理解失智患者的變化及包容，隨著劇情推演、聲光和佈景巧妙轉換，現場逾200位觀眾分別以照顧者及被照顧者的視角，從「愛的觀點」、「彈性視角」、「同理擁抱」、「保護自己」四個觀點，感同身受照顧者所面臨的困境、責任與自我認同。現場參與的觀眾紛紛回應，與演員如此近距離接觸，如同站在海景第一排、深切感受家照者的掙扎、無奈等情緒，也提醒自己要愛惜身邊的人。

遠雄人壽2019年起投入家庭照顧者喘息服務，至今已累積帶領超過200位家庭照顧者，推廣近萬位民眾。同時透過無障礙接送、營養諮詢等多元化的喘息資源平台的提供，並結合果陀劇場表演創作豐富經驗，讓家庭照顧者透過各種藝術輔療，真正釋放壓力，重新充電。遠雄人壽總經理趙學欣表示，「家庭照顧者喘息服務是一個具有社會責任感的長期投入計畫，遠雄人壽承諾持續做家庭照顧者們堅固靠山，相信在產官學共同努力下，台灣的照顧環境會越來越好。」

遠雄人壽關愛每一個家庭，從生命的永續延伸至環境永續，今年成果展演舞台劇佈景不僅使用可回收環保材料，減少一次性展板使用，並且運用燈光營造家庭照顧者日常情境；演出地點位於捷運站5分鐘路程，籌備過程採無紙化作業，以發送電子文宣、邀請函取代實體文件，持續打造低碳展演，體現藝術與企業永續的共好精神。