等斷頭、等房價腰斬 顏炳立：一律送你七個字

戴德梁行董事總經理顏炳立7日在第3季房地產市場回顧記者會中表示，現在市場有兩個主角，一個是資金，一個是政策，這兩樣東西都是政府在掌控，造成房市高高低低；不過，在他看來，「房市現在是天邊的彩虹，不要去追」。

現在是買房時機點嗎？對此，顏炳立直言，「房市現在是天邊的彩虹，不要去追」；新青安上路一年、市場買氣噴出，而新青安就是那道彩虹，「天邊的彩虹是虛的」，從彩虹消失、再到晴朗天氣，中間需要一段時間，現在就是等待晴朗天氣的時間。

顏炳立強調，市場都在問，「現在要不要去買房」，在我看來「天邊的彩虹，不要去追」，現在房價漲超過了合理價，漲超過了合理價就是泡沫。「不要去追價，但從彩虹消失、再到晴朗天氣，總是需要時間下來的」。

不過他強調，買方心裡也要有認知，賣方是不可能賠錢賣房子；要跌破他的成交價來賣，還有在等斷頭、等房價腰斬的買方，一律七個字、「一點機會都沒有」；現在講斷頭、崩盤的，說實在的，還沒有到那個地步，市場沒有到恐慌的地步。

顏炳立認為，央行祭出第七波打炒房政策後，市場買氣會先降，交易量縮，量能持續萎縮一段時間後，房價才有可能下跌，所以今年底前、房價將是紋風不動，不過若明年持續量縮，且每月買賣移轉棟數跌破2萬棟，價格就可能修正，「如果蛋黃不跌、蛋白將跌10%；如果蛋黃跌5%、蛋白將跌15~20%」。