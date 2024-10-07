瑩碩與祥翊深化結盟 搶攻全球心血管罕病千億商機

瑩碩生技（6677）7日宣布，與祥翊製藥簽署合作協議，將共同開發挑戰原廠專利( Paragraph IV )的高毛利心血管藥物，瞄準全球銷售超過32億美元（約新台幣1,036億元）的市場商機。

根據協議，瑩碩負責前期研究開發、專利迴避研究、及技術轉移；祥翊負責後續相關技術承接以及商業量產。雙方將共同分擔開發費用，未來共享產品上市後的銷售利潤。

瑩碩總經理顏麟權表示，從2021年首次與祥翊簽訂策略合作協議以來，雙方已展開兩項口服軟膠囊產品的合作開發且皆有初步成效。其中，治療中重度痤瘡用藥預計今年底前提交台灣藥證申請，肺纖維化用藥則規劃明年1第季提交台灣藥證申請，合作綜效將陸續顯現。基於過去的合作默契與經驗，本次選定的第三個品項，仍是具有市場成長潛力的高單價、高毛利產品，並且擴大進軍包括亞太、北美及歐洲等全球市場。

祥翊董事長吳永連表示，過去四年透過彼此在研發與產線資源的共享與分工，減少重複投資，不僅對提升雙方營運效率與成本控制有正向助益，雙方合作開發的產品也將陸續展現成績。很高興能再次深化與瑩碩的夥伴關係，下一階段將積極拓展全球市場版圖，進一步擴大雙方的營運規模與國際競爭力。

本次雙方將聯手開發的產品為治療一種罕見心血管疾病藥物的第二代藥物，在歐美市場認定為孤兒藥。第二代藥物因改善人體生體可用率，患者的藥物用量從一天4顆，減少至一天只需1顆，顯著提高患者的服藥順從性，因此第二代藥物自上市後成長快速。

根據IQVIA資料顯示，原廠第二代藥物2023年全球銷售額達32.44億美元，過去五年平均複合成長率高達287%，是目前唯一獲美國FDA核准用於治療此罕見心血管疾病的藥物，藥價昂貴，存在未滿足的醫藥需求。

顏麟權指出，第二代藥物目前尚有專利保護，此專利與該藥物特殊製程有關，具有高度的技術壁壘，瑩碩與祥翊已做好評估及準備，憑藉瑩碩在劑型研發的技術優勢，加上祥翊擁有符合國際藥品高規格標準的軟膠囊產線，不僅經過美國FDA多次查核通過，更有與歐洲客戶實際合作的經驗，雙方強強聯手，目標一年內完成藥物的前期開發，並有信心能挑戰原廠的專利，爭取首發學名藥搶市。