桓鼎虧損受大陸業務拖累？ 張建智反駁此說法偏離事實

桓鼎-KY（5543）變更負責人莊宏偉上周記者會表示，桓鼎營運受中國大陸內銷金屬建材業務拖累，董事張建智主導的業務無法達標，2022年至今虧損近半個股本；張建智7日發出聲明，反駁莊宏偉以大陸事業群虧損為由的說法偏離事實，是企圖為被控背信的統量電能董事長陳帝生卸責。

張建智聲明如下：

崇佑（中國）以金屬建材之生產、銷售為主要業務，2022、2023年度因疫情及銀行升息，致業績下滑微幅虧損；2022年，董事林建興與陳帝生要求張建智交出公司治理權，林建興指派吳某擔任執行長，年薪700萬台幣（本俸420萬及工作獎金300萬台幣）。

吳某忽略鎮江廠新設與原上海廠正值業務移轉磨合期，上任後大規模裁員，更因自身專業不足與許多重要客戶衝突，業績急遽惡化！張建智為避免桓鼎KY主業毀於一旦，2023年中撤換吳某，無意間得罪林建興。

2023年下半，張建智帶領同仁努力， 2023年度金屬建材營收計968,916仟元，較疫情前2019年874,179仟元，大幅成長10.84%，張建智親自主導公司業務的經營績效，可由此證明！不容莊宏偉肆意毀謗。

陳帝生、莊宏偉主導之能源事業群，自稱在台營收過半之業務營收，全來自於持股25.18%子公司認列合併營收；所宣稱之新型分散式儲能牆系統B.E.S.T產品，包括認證，沒有進度。

陳帝生、莊宏偉主導之桓鼎能源事業群，採大額舉債投資方式運營，貸款高達新台幣2億餘元，僅僅2022、2023兩個年度，產生將近8,000萬台幣利息支出。桓鼎能源主要收入來自轉投資收益，追究桓鼎能源鉅額現金淨流出事實，顯示能源事業群財務赤字及經營困境。

2024年，陳帝生將桓鼎能源投資統量發展能源核心三電資金約9,900萬台幣，逕自挪用於台端私募投資，導致統量近1億台幣資金被套牢閉鎖3年，只為陳帝生能夠透過統量間接持有台端公司4%股權，此舉嚴重損及母公司桓鼎KY全體股東權益。