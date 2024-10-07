桃園A7登買氣王！青埔高鐵重劃區最貴 最親民在這、總價不到千萬

據實價登錄網資料顯示，桃園市八個主要重劃區的預售屋房市表現，其中A7重劃區近一年成交量逾4,000件最多。成交價方面，青埔高鐵重劃區每坪成交均價50.8萬元最高，草漯重劃區單價26.7萬元最為實惠，平均總價也僅為845萬元，是唯一總價不到千萬元的重劃區。

近一年A7重劃區預售屋成交量高達4,080件，交易熱絡。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，A7重劃區緊鄰新北市林口區，從機捷A7體育大學站搭乘捷運至台北車站僅需30分鐘，開車半小時也能抵達新莊區。通勤相對便利，因此吸納不少雙北移居人口。

近一年青埔高鐵重劃區預售屋均價攀上50.8萬元，位居八大重劃區之冠，其成交量達2,354件，位居第二。

草漯重劃區近一年的預售屋單價僅為26.7萬元，是桃園八大重劃區中唯一仍有2字頭單價的重劃區，平均總價僅為845萬元，房價相對平易近人。

陳金萍表示，草漯重劃區位於大園區與觀音區的交界處，以「田園城市」為定位，計畫打造綠地充沛、低密度的宜居地區，目前該區已有風之谷公園、水之丘主題公園等綠地規劃。