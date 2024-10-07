桃園A7登買氣王！青埔高鐵重劃區最貴 最親民在這、總價不到千萬
據實價登錄網資料顯示，桃園市八個主要重劃區的預售屋房市表現，其中A7重劃區近一年成交量逾4,000件最多。成交價方面，青埔高鐵重劃區每坪成交均價50.8萬元最高，草漯重劃區單價26.7萬元最為實惠，平均總價也僅為845萬元，是唯一總價不到千萬元的重劃區。
近一年A7重劃區預售屋成交量高達4,080件，交易熱絡。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，A7重劃區緊鄰新北市林口區，從機捷A7體育大學站搭乘捷運至台北車站僅需30分鐘，開車半小時也能抵達新莊區。通勤相對便利，因此吸納不少雙北移居人口。
近一年青埔高鐵重劃區預售屋均價攀上50.8萬元，位居八大重劃區之冠，其成交量達2,354件，位居第二。
草漯重劃區近一年的預售屋單價僅為26.7萬元，是桃園八大重劃區中唯一仍有2字頭單價的重劃區，平均總價僅為845萬元，房價相對平易近人。
陳金萍表示，草漯重劃區位於大園區與觀音區的交界處，以「田園城市」為定位，計畫打造綠地充沛、低密度的宜居地區，目前該區已有風之谷公園、水之丘主題公園等綠地規劃。
不過陳金萍指出，草漯重劃區屬於新開發重劃區，生活機能仍缺乏，民眾若有意在該重劃區置產，建議實地走訪該區域，並根據自身需求，挑選最適合自己的社區入住。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言