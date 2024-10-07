「金龍風暴」衝擊預售市場！台南人氣重創 大減近三成

「金龍風暴」衝擊預售市場人氣，據591新建案統計六都暨新竹縣市9月新案來人數量，受到限貸影響、央行第七波信用管制影響，9月下旬明顯買氣受到干擾，包括雙北、新竹及台南等地紛紛出現下滑，其中台南市8月每周平均仍有14組來人，到了9月卻陷入「保10」大關，月減幅近3成，成為首波央行打房下最被影響的區域。

591房屋交易網新聞公關組組長林哲緯分析，以此次央行取消寬限期、降低全國自然人第2戶貸款等措施來看，出手力道明顯較前幾次更重，短期內對房市勢必有所衝擊，目前市場已經傳出928檔期有多筆個案將延推，而買盤上，投資、換屋等買方更不敢輕舉妄動，造成部分個案的熱度有所冷卻，市場呈現兩極化發展。

觀察七都，雙北市月減6-9%、新竹月減14%、台南則月減高達三成；房價相對親民且基建題材更多元的桃園、台中、高雄三都則呈現大幅月增，桃園增15%、台中三成、高雄甚至達四成。

林哲緯分析，其實高雄、台中及桃園市主要是有大型指標個案撐場，讓整體平均人氣維持一定高度，但已經陸續有不少個案來人數已經低於10組，像台中市更是呈現「蛋黃穩、蛋白冷」的情形，南屯區、北屯區等指標案人氣仍相當旺，但海線等外圍地帶，由於過往有不少投資、換屋等買盤，可說是位於這波打炒房的搖滾區，受創不小。

至於跌幅最多的台南市，由於多為中小量體個案進場，集客力道有限，加上打炒房讓市場吹起觀望風，即便928檔期推案量大放異彩，包含永康區在內，百億元指標案登場，南科周邊也有量體逾百戶的大樓案登場，但仍無法激出買方信心，也讓案場買氣提早入冬。