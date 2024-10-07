周俊吉的房產經營哲學！從倫理扎根 到信義房屋的永續之道

9月28日，中華企業倫理教育協進會舉辦成立15週年慶暨向大師致敬典禮。典禮中除了展示協進會推動企業倫理教育、關注永續議題的歷程與成果，更向長年倡議企業倫理的先驅──創會理事長孫震教授、榮譽理事長許士軍教授致贈「企業倫理教育卓越貢獻獎」。

信義企業集團創辦人暨協進會發起人周俊吉在引言致詞時，特別感謝兩位教授對企業倫理教育的堅持與貢獻。孫教授在獲獎致詞時，除向協進會表達感謝與勉勵，對周先生的號召力也深感敬佩；許教授則表示，這幾年來所幸在周創辦人的支持下，許多企業願意善盡企業社會責任、培養企業倫理管理人才。

從2004年扎根校園的企業倫理教育 信義文化基金的深度實踐

信義房屋

中華企業倫理教育協進會

其實早在2004年，周俊吉有感於傳統文化固有的講信重義精神，漸被功利主義淹沒，許多全球經濟重大災難，都是企業過度追求私利所致；許多專家學者也開始關注，商學院應該要如何塑造未來企業領導人的品格？廣設課程固然重要，但要如何建構一個平台以供交流分享？

於是，信義文化基金會舉辦了第一屆「企業倫理教育扎根計畫」，支持從各大專院校遴選企業倫理教育的種子教師，投入個案編寫與教學方法研發。經過數年累積，「倫理教學平臺」儼然形成。2009年，周俊吉先生於是邀請評審委員及歷年獲選教師，共同成立了中華企業倫理教育協進會。

協進會的核心價值在於企業倫理、企業社會責任與永續發展，跟信義房屋本身的經營宗旨完全相符。換句話說，信義的經營方式、經營理念都是以企業倫理為核心，秉持「信義立業，止於至善」的理念，實踐誠信經營作為，在追求利潤的同時，也不忘肩負的社會責任，包括如何公平對待各利害關係人、對環境的保護，以及對社區的共榮。

信義不只是名詞！從桌遊到Podcast 企業與校園共創未來

在信義文化基金會的長期支持下，協進會15年來舉辦了全國企業倫理教師營、全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽；投入師資培力與學生倫理教育、舉辦倫理沙龍講座；協助台達電子文教基金會辦理獎助，支持環境倫理與永續議題的學術研究等。近年更創新研發企業倫理桌遊教材、錄製企業倫理podcast、舉辦企業倫理線上讀書會，未來還將啟動「企業倫理線上講堂」與「倫理與永續大專青年領袖營」計畫，以期將企業倫理觀念持續推展到校園、企業外，更進一步推廣至社會大眾。

周俊吉堅信，「信義」一詞不只是「名詞」，更應該被視為身體力行的「動詞」。唯有振興各行各業的企業倫理，建立企業內的行為準則，才能調和各方利害衝突，求取長期的共榮發展。因此，信義文化基金會與中華企業倫理教育協進會今後將持續推動企業倫理教育，讓多年累積的成果持續開枝散葉、匯善成林，和台灣社會一起永續前行！

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