毛經濟商機噴發！全國五年營業額飆漲9.8倍 漲幅完勝殯葬業
少子化影響下，寵物商機超夯！除了過去的寵物食品等，全國寵物屍體處理業者(寵物殯葬業)家數，五年營業額飆漲近9.8倍，漲幅大勝一般殯葬禮儀服務業者。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，觀察各縣市寵物相關產業營業家數，前幾名縣市以都會區為主，顯示都市人在居住空間狹小情況下，飼養寵物風氣盛行，也讓「毛經濟」商機蓬勃發展。由於寵物生命普遍比人類短，毛小孩也被視為家人，加上地方政府要求不能隨意處置寵物大體，寵物殯葬業近年表現強勢。
據財政部資料，全國2023年寵物屍體處理業營業家數達33家、營業額達1.3億元，雖然占比僅占整體殯葬業僅分別約0.7%、0.5%，但比較2018年同期數據，5年營業家數、營業額漲幅高達4.5倍與近9.8 倍，顯示隨毛經濟範圍持續延伸。
住商機構盤整財政部統計發現，全國各縣市寵物殯葬業營業家數以高雄市獨占鰲頭，2023年該產業營業家數高達6家；台中市次之，2023年寵物殯葬業家數達5家；之後為苗栗縣、台北市，寵物殯葬業家數分別為4、3家。
賴志昶指出，從官方數據可觀察到，全國「寵物送行者」占比仍算相對少數，惟近年來成長幅度相當可觀，且產業高度集中於中南部都會區與周邊縣市，主因除都會區有較多相關「毛小孩」商機，且此類型產業需遠離人口的較大腹地，而台中市、高雄市以及苗栗地區有較多可開發郊區，寵物臨終送行商機在當地持續加溫。
賴志昶認為，近五年來歷經疫情等因素衝擊，一般殯葬業於2020年營業額出現下修，至去年為止，營業額仍未完全恢復疫情前水準，惟寵物殯葬業同樣受疫情衝擊，但營業額不減反增，甚至相對疫情前成長幅度近9.8倍，顯示隨著生活水準提高與飼養觀念改變，不少人願投入大量金錢與精力在寵物服務上，而毛小孩的最後一程當然也不得馬虎，也造就寵物經濟的新藍海。
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