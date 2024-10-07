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萬海啟用生質燃油 估減少20%碳排量

中央社／ 台北7日電
萬海航運。圖／萬海提供
萬海航運。圖／萬海提供

萬海今天宣布，開始在全球船隊使用生質燃油，首艘導入目前航行於遠東往返印度的貨櫃輪WAN HAI 510泰春輪，預期可較傳統低硫燃油減少20%碳排放量。

萬海今天發布新聞稿說明，近年來持續進行船舶設備升級，降低對環境的衝擊，為響應國際海事組織（IMO）制定的2030年和2050年減排目標，今天宣布開始在全球船隊使用生質燃油，向減碳目標邁進。

萬海航運表示，將以4333TEU（20呎貨櫃）級貨櫃輪WAN HAI 510泰春輪做為首艘導入生質燃油使用的船舶，泰春輪目前航行於遠東往返印度的CI6航線，透過與燃油供應商KPI OceanConnect共同合作，於新加坡供應符合國際永續發展與碳驗證單位ISCC（International Sustainability & CarbonCertification）所認證的生質燃油（B24 biofuel）。

萬海說明，該批燃料採用回收食用油所生產的甲酯生物柴油（UCOME）與傳統低硫燃油（VLSFO）混合，預期可較傳統低硫燃油減少20%碳排放量。

萬海航運表示，採用生質燃油是減碳路上的重要一步，同時透過船隊使用低碳燃料，進一步實現ESG節能減碳的目標。

印度 減碳 萬海

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