大潤發攜無印、大樹、宜得利拚改裝 目標20%業績成長

全聯併購大潤發後，陸續進行全台門市改裝，2023年完成7間門市，並帶動業績成長，今年改裝腳步也不停歇，近期陸續改裝4間門市，包括新北中和景平店、新北新店碧潭店、桃園八德店以及苗栗頭份店將以嶄新面目亮相，同時引進多家合作夥伴，目標打造大潤發成為最好逛的量販店。

大潤發表示，此次4間門市不僅僅裝潢翻新設備提升，就連同各區也做了主題式陳列布置，此外，更是加碼推出專屬銅板加價購，超狂的開幕慶活動，預估4間改裝店業績將成長20%。

大潤發過往給消費者品牌印象簡潔樸實，因此，改裝重點主要朝三大方向，首先，提供更舒適的環境，將整體空間進行裝潢翻新；其次，提升服務效率，如引進自動結帳機台；此外，多元合作品牌進駐滿足購物及美食需求。

空間翻新包括以燈光及繽紛色彩重新裝潢，打造溫馨氛圍，並同時降低貨架高度拓寬賣場走道，設備上更同步更新，確保商品品質。提升效率方面，包括導入生鮮蔬果自助過磅區、自助結帳機台等新服務，目前11間改裝完成的門市皆有此設備，大幅提升大潤發服務品質以及消費者購物效率；此外，為滿足消者一站購足以及美食需求，大潤發攜手無印良品、宜得利家居、大型連鎖書店金石堂、專業藥師合作的大樹藥局、運動第一品牌迪卡儂、資訊龍頭三井3C、迴轉壽司第一品牌壽司郎等品牌進駐，要帶給消費者更有趣、專業的購物新體驗。

其中，大潤發頭份店為苗栗地區最大型量販，此次迎來地區首間的「宜得利家居」進駐。大潤發與宜得利家居打造店中店型態，讓消費者在大潤發購物的時候能有著不一樣的新選擇，宜得利家居以「居家整體搭配」的概念，提出以平價預算就能進行空間搭配，為日本國民家居連鎖品牌，深耕台灣市場近17年，目前在台規模近60家門市。

日系知名品牌MUJI無印良品則進駐於大潤發八德店，成為桃園地區的第八間門市，提供給消費者豐富的男女童裝、美妝保養品、家用品、收納箱、旅行用品及文具用品等，此間門市有別以往，為展現「對在地有所貢獻｣的心意，在裝潢上使用回收相關廢棄物，響應環保，地板上以回收牡蠣殼等素材製作，減少廢棄物對地方的困擾，與大潤發一同實踐循環與永續的精神。

大潤發景平店進駐台灣大型的資訊賣場通路之一的三井3C，提供給消費者聰明、划算又便利的3C購物空間。

為能滿足消費者購物以及美食需求，大潤發碧潭店美商街引進多元品牌，如石二鍋、爭鮮迴轉壽司、桂林鐵板燒、三商巧福等各種知名品牌進駐其中，讓消費者不僅能於大潤發買好所有品項，又能夠在賣場享受美食。