碳費一般費率每噸300元 優惠費率每噸50元、100元

碳費費率審議會於7日上午召開第6次會議，經過討論，一般費率為300元/公噸，另外在大家關注的優惠費率部分，費率A為50元/公噸，優惠費率B 起徵價格訂為100元/公噸。

環境部指出，本次會議確認費率審議過程已綜合考量我國溫室氣體減量現況、排放源類型、溫室氣體排放種類、排放量規模、自主減量情形及減量效果及不同費率對總體經濟（GDP）、物價水準（CPI）及個別產業的衝擊影響等因素，並經充分討論後，多數委員建議我國碳費徵收費率（草案）：一般費率為300元/公噸，對應技術標竿指定目標之優惠費率B為100元/公噸，若進一步選擇國際減碳最高標準之行業別指定目標，其則可適用更優惠的費率A50元/公噸。

環境部補充，經過與會的機關代表、民間團體及學者專家委員充分討論後，多數委員建議我國碳費徵收費率（草案）中的一般費率可採先低後高的方式，以300元/公噸作為起徵費率；至於各界關心的優惠費率B，最後參考日本（約64.7元/公噸COze）及新加坡（116.5 元/公噸 COze）的碳稅起徵價格區間，與考量產業層級衝擊影響評估結果（對行業毛利率影響不超過10%以上為原則），建議優惠費率B起徵價格訂為100元/公噸。

另外，對應國際減碳最高標準之行業別指定目標，因其減量幅度約為技術標竿指定目標的2倍，因此建議優惠費率A為50元/公噸。另就本次會議中，部分委員所提其他費率建議，審議會將視自主減量計畫申請情形及減量規劃，於2025年檢討2026年費率時，一併納入考量。