豐興：鋼筋每噸調漲200元 廢鋼、型鋼平盤

豐興鋼鐵今天公布最新牌價，鋼筋每公噸調漲200元，國內廢鋼、型鋼產品維持基價均平盤。豐興鋼鐵表示，主要因大陸鋼價與小鋼胚出口報價皆大漲，國內鋼筋已無便宜原料可買，所以上漲回歸該有的價格。

本週鋼筋調漲每公噸200元至1.83萬元，型鋼每公噸2.52萬元，廢鋼維持每公噸9100元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週每公噸上漲至315美元，美國貨櫃廢鋼本週報價持平為每公噸310美元，澳洲鐵礦砂由每公噸101.5美元上漲至107美元。