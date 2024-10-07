「平轉個碗糕！」顏炳立：沒有斷頭、這情況房價開始跌

央行祭出第七波打炒房，市場形容是史上最嚴打房，戴德梁行董事總經理顏炳立7日表示， 央行出手沒有想像重，房市只有冷卻，不到恐慌，沒有斷頭，沒有拋售，年底前也不會降價，但長期會趨向健康。

他說，現在很多人喊平轉，「平轉個碗糕」，開價還是開很高。這波房市靠新青安熱起來，但就像天邊的彩虹，看起來很漂亮，但是虛的，只是消失需要時間，年底以前房價不會下來。

顏炳立表示，政府推出新青安，本來是要幫忙年輕人買房，然而卻勾出民眾「以小搏大」投資心態，不只帶給成屋市場買氣，也給了預售市場夢想和獲利的機會，追逐獲利成了全民運動。

「本來是要給上桌的人融資，結果圍觀的人卻搶著借錢，」顏炳立表示，房市熱到這種地步，央行不得不出手，有人說央行出手太重，濫殺無辜，但就他來看，央行出手並不重，銀行並不是借不到錢，只是成本增加而已。

他直言，不少人批評央行錯殺換屋族，實際上，很多人根本以換屋之名，行炒作之實，央行不是笨蛋，出招之前一定有一堆數據支撐，沒有濫殺問題。

顏炳立表示，樹林、鶯歌房價都狂漲，三重甚至賣到一百萬，房市消風一下是好的，第四季買氣會下來，但價格仍是文風不動，接下來要看成交量，如果交易量急縮到2016年水準，買賣移轉棟數一個月低於2萬棟，房價就會下修。

至於下修幅度，如果蛋黃區跌5%，蛋白區會下跌15%~20%，如果蛋黃區不動，蛋白區則有10%左右下修空間。