台日研發永續技術 用生質柴油廢物製作高價產物

台科大和日本東京工業大學的團隊合作，使用「鎳電極」進行實驗，並調整甘油-硼酸根比例，就能用更低成本處理生質柴油廢棄物甘油，並提升高價值「二羥基丙酮」及綠氫的產量。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，生質柴油產業會產生將近10%至20%的廢棄物，也就是「甘油」；如何將甘油轉化成具經濟價值產物，提升生質柴油產業利益、帶動永續能源發展，是產業界多年的研究方向。

台科大化學工程系教授江佳穎與日本東京工業大學的團隊合作，透過調整甘油-硼酸根比例，能提升高價值「二羥基丙酮」（DHA）的產量，研究成果登上國際期刊。

研究團隊表示，溶液中的硼酸根會抓取反應物甘油，以往在水電解產氫時，若無隔離膜將兩種氣體產物（氫氣及氧氣）分離，會有爆炸可能性；但調整甘油-硼酸根比例後，可抑制溶液中的水在陽極可能產生的氧化反應（產物是氧氣），杜絕在綠氫（水電解在陰極的產物）同步生產時，氫氣及氧氣同時在反應器造成危險的情況。

研究團隊以不含貴金屬的電解水產氫觸媒「氧化鎳」進行實驗，此成分並非高成本的材料，同時在整合系統內不會同時產生氫氣及氧氣，兩電極間不需要隔膜來避免爆炸風險，更有效節能產生綠氫及「二羥基丙酮」。

江佳穎說明，藉由調整甘油-硼酸根的比例，就能提高「二羥基丙酮」產量，「二羥基丙酮」是每公斤數百美元的高價值產物，主要用在化妝品、醫藥、食品產業；希望透過研究幫助產業用更少能量、更低成本處理廢棄物甘油，並產生高價產物「二羥基丙酮」及綠氫。