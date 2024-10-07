中菲行9月貨運量增3成 AI挹注空運

中菲行9月營收再創23個月新高，貨運量年成長3成，空運市場因AI及智慧運算相關產品及海運轉空運，持續帶動需求，海運市場則因旺季提前結束，雖然船公司提供大量空班，運價依然下調。

中菲行9月自結集團營業額達新台幣26.2億元，較去年同期增加44.7%，月成長6.6%，貨運量較去年同期成長3成，為今年度營業額最高的月份，也創下自疫情結束後，從11月到目前共23個月的期間營業額新高，累計前9月營業額為196.5億元，年成長25.4%。

中菲行表示，9月國際運輸市場，依然面對諸多挑戰及變數，紅海問題無解，俄烏戰爭持續，美國降息及11月大選，更有美東碼頭工會談判及以巴衝突危機持續，空運市場因人工智慧及智能運算相關產品及海運轉空運，持續帶動需求，海運市場則因旺季提前結束，雖然船公司提供大量空班，運價依然下調。

面對市場變數，中菲行指出，除提供多元產品包括中歐鐵路、海空聯運以及包機滿足客戶需求外，運用人工智慧及流程自動化提升生產力，9月營業額再創23個月的期間營業額新高。

另外，中菲行宣布攜手國泰航空，加入可持續航空燃油 （SAF）計劃。