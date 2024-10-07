快訊

「和解飯」前先嗆聲 藍白不滿府院黑白臉 綠籲顧民生

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「達成目標」：財庫更旺盛

賺爛！他翻AirPods包裝盒「過5年才發現」多撈1770元 百萬人朝聖：真的有

聽新聞
0:00 / 0:00

調查：7成台灣受訪者付費訂閱 影音美食外送均入榜

中央社／ 台北7日電
電信三雄中華電信、台灣大、遠傳深耕OTT影音串流服務，上半年點閱率、觀影分鐘數大豐收。業者／提供
電信三雄中華電信、台灣大、遠傳深耕OTT影音串流服務，上半年點閱率、觀影分鐘數大豐收。業者／提供

訂閱經濟夯，萬事達卡調查顯示，7成台灣受訪者有訂閱付費服務習慣，訂閱內容以影音、美食外送與音樂串流為前3大，其中31至50歲「中生代族群」有33%訂閱外送平台服務，顯見中生代更有意願和習慣花錢買方便，30歲以下年輕族群則是以影音與音樂串流平台為訂閱主力。

萬事達卡今天發布「台灣民眾消費行為趨勢調查」新聞稿，分析台灣民眾的付費訂閱制服務。調查指出，影音串流平台占44%，拿下最受民眾青睞類別，第2名為美食外送平台占比為31%，第3為音樂串流平台占比為26%。

調查也顯示，民眾使用訂閱服務並不侷限於娛樂，Google One與iCloud等雲端服務、叫車服務、超商商品的訂閱制都日漸興起，分別有19%、16%、16%民眾正訂閱該服務，而ChatGPT、Copilot等AI工具的訂閱服務也開始進入民眾視野。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，調查發現台灣民眾對訂閱制接受程度高，訂閱服務已經是多數民眾生活中不可或缺的一環。

陳懿文指出，70%受訪者有訂閱付費服務的習慣，更有31%受訪者表示有付費訂閱3種以上服務。訂閱服務也不再是年輕人的專利，中高齡族群同樣熱衷於訂閱服務，且不同年齡族群在訂閱服務的選擇上也出現顯著差異。

萬事達卡調查指出，51歲以上「熟齡族」受訪者具備穩定的消費習慣，在訂閱消費上並不輸年輕人，有66%付費訂閱服務；其中訂閱超商商品的比例達25%，每月可訂固定數量商品並自動續訂，還能藉此獲得額外優惠，訂閱叫車服務則有23%。

31至50歲的「中生代族群」使用訂閱服務的比例則為70%，除了影音串流平台外，更有33%訂閱外送平台服務，萬事達卡指出，顯示中生代更有意願和習慣花錢買方便，以滿足美食外送與娛樂需求。

30歲以下「年輕族群」使用訂閱服務的比例高達71%，49%的受訪者有訂閱影音平台，音樂串流平台則有35%，但此族群訂閱外送平台的比例僅有24%，反而較中生代族群低，顯示此族群主要運用訂閱制暢享娛樂生活。

萬事達卡台灣民眾消費行為趨勢調查時間為今年5月30日至6月16日，針對1000名18至65歲的台灣消費者消費習慣所作的線上調查。

延伸閱讀

被拍照公審...基隆消防員颱風天中午買便當遭質疑 仁愛分隊回應了

颱風天停外送 台東行動不便獨居長輩在家餓肚子

今放颱風假…昨晚趕補貨狂下單 賣場遭外送員擠爆

王品集團攜手 foodpanda 提供380道餐點外送

相關新聞

「平轉個碗糕！」顏炳立：沒有斷頭、這情況房價開始跌

央行祭出第七波打炒房，市場形容是史上最嚴打房，戴德梁行董事總經理顏炳立7日表示， 央行出手沒有想像重，房市只有冷卻，不到...

調查：7成台灣受訪者付費訂閱 影音美食外送均入榜

訂閱經濟夯，萬事達卡調查顯示，7成台灣受訪者有訂閱付費服務習慣，訂閱內容以影音、美食外送與音樂串流為前3大，其中31至5...

TOYOTA 總代理和泰車10月推 bZ4X「純電世代 五重禮馭」限時限量50台

TOYOTA總代理和泰汽車於10月推出bZ4X「純電世代 五重禮馭」限時限量50台優惠方案，總價值高達18萬，包括「限時...

新青安核貸條件須買房貸壽險？財部：禁公股行庫搭售

媒體報導，傳出公股行庫要求民眾購買房貸壽險作為申請新青安放行的條件，財政部官員今天表示，金管會於民國101年明令銀行辦理...

遠東醫電攜新光醫院合作 加速國際醫療落地緬甸

國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電將攜手新光醫院合作發展國際醫療，由遠東醫電董事長鄧俊男、新光醫院副院長洪子仁在緬甸仰光共...

遠東醫電攜手新光醫院 前進緬甸發展國際醫療

醫療服務平台整合大廠遠東醫電今天宣布，攜手新光醫院合作發展國際醫療，由遠東醫電董事長鄧俊男、新光醫院副院長洪子仁於緬甸仰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。