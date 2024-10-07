調查：7成台灣受訪者付費訂閱 影音美食外送均入榜

訂閱經濟夯，萬事達卡調查顯示，7成台灣受訪者有訂閱付費服務習慣，訂閱內容以影音、美食外送與音樂串流為前3大，其中31至50歲「中生代族群」有33%訂閱外送平台服務，顯見中生代更有意願和習慣花錢買方便，30歲以下年輕族群則是以影音與音樂串流平台為訂閱主力。

萬事達卡今天發布「台灣民眾消費行為趨勢調查」新聞稿，分析台灣民眾的付費訂閱制服務。調查指出，影音串流平台占44%，拿下最受民眾青睞類別，第2名為美食外送平台占比為31%，第3為音樂串流平台占比為26%。

調查也顯示，民眾使用訂閱服務並不侷限於娛樂，Google One與iCloud等雲端服務、叫車服務、超商商品的訂閱制都日漸興起，分別有19%、16%、16%民眾正訂閱該服務，而ChatGPT、Copilot等AI工具的訂閱服務也開始進入民眾視野。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，調查發現台灣民眾對訂閱制接受程度高，訂閱服務已經是多數民眾生活中不可或缺的一環。

陳懿文指出，70%受訪者有訂閱付費服務的習慣，更有31%受訪者表示有付費訂閱3種以上服務。訂閱服務也不再是年輕人的專利，中高齡族群同樣熱衷於訂閱服務，且不同年齡族群在訂閱服務的選擇上也出現顯著差異。

萬事達卡調查指出，51歲以上「熟齡族」受訪者具備穩定的消費習慣，在訂閱消費上並不輸年輕人，有66%付費訂閱服務；其中訂閱超商商品的比例達25%，每月可訂固定數量商品並自動續訂，還能藉此獲得額外優惠，訂閱叫車服務則有23%。

31至50歲的「中生代族群」使用訂閱服務的比例則為70%，除了影音串流平台外，更有33%訂閱外送平台服務，萬事達卡指出，顯示中生代更有意願和習慣花錢買方便，以滿足美食外送與娛樂需求。

30歲以下「年輕族群」使用訂閱服務的比例高達71%，49%的受訪者有訂閱影音平台，音樂串流平台則有35%，但此族群訂閱外送平台的比例僅有24%，反而較中生代族群低，顯示此族群主要運用訂閱制暢享娛樂生活。

萬事達卡台灣民眾消費行為趨勢調查時間為今年5月30日至6月16日，針對1000名18至65歲的台灣消費者消費習慣所作的線上調查。